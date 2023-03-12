Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель обратил внимание на мнение жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что комментаторы в России профнепригодны.

«И в завершении дня пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов! С этим и усну», – написал Журавель.

Также Зарема предложила «Спартаку» покинуть РПЛ и переименоваться.

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