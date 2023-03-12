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    Какой вы футболист?

    Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель обратил внимание на мнение жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что комментаторы в России профнепригодны.

    «И в завершении дня пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов! С этим и усну», – написал Журавель.

    • Также Зарема предложила «Спартаку» покинуть РПЛ и переименоваться.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    12.03.2023 00:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 12 марта, 20:51

      не ну тут она явно права! днище у нас а не комментаторы, заниматься самопиаром а не работой!
      не были топ конечно Но до Озерова Николая Николаевича им как до луны! а неугодных вы погнали Гусева Уткина..... а Александра Елагина вы тока по платным показываете(((((( а эти жаравли и перданцевы это дно....

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:31

      А я согласен с Заремой, в первый раз!

      2
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      Рейтинг: +7964

      Томик 12 марта, 12:23

      Комментаторы нынче и правда второй сорт. Слушать невозможно. Понабрали по объявлению, лосины с пинжаками одели на них, а с профессионализьмом бяда.

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      Рейтинг: +743

      Азбука 12 марта, 12:07

      У нас в стране только гражданка Салихова профпригодна.

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      Рейтинг: +3632

      anatolich72 12 марта, 10:04

      Да от большинства комментаторов наших гнилью прёт. Смотрите Озерова, Махарадзе учитесь. А с бровки п-ть не чём не надо.

      6
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      Рейтинг: +947

      Krics 12 марта, 09:52

      Права на 100% комментаторы 0, больше на базарных баб похожи.

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      Рейтинг: +2280

      kvm 12 марта, 09:13

      И в завершении дня пытаюсь представить её в гареме арабских комментаторов!

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      Рейтинг: +2935

      Play 12 марта, 08:37

      На матч тв только Неценко можно слушать, остальные то ли вообще забили на свою работу, то ли это сверху такая установка. Аналитические программы это вообще тихий ужас, нацепили на всех голубые пиджаки в клетку, пригласили "экспертов" и считают, что вышли на новый уровень. Когда Стогниенко вёл "Футбол России" из картонной коробки, было в сто раз интереснее смотреть.

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      Рейтинг: +346

      crf575757 12 марта, 07:13

      Вот эта эскортница всем надоела!

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      Рейтинг: +3065

      fakeid 12 марта, 01:36

      вы арабских комментаторов вообще слышали? заремба, лично ты слышала? я вертел такой футбол, лучше орлов, шмурнов или вообще без звука.

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > fakeid 12 марта, 08:08

      По радио футбол смотри))))

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