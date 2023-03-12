Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов

не ну тут она явно права! днище у нас а не комментаторы, заниматься самопиаром а не работой!
не были топ конечно Но до Озерова Николая Николаевича им как до луны! а неугодных вы погнали Гусева Уткина..... а Александра Елагина вы тока по платным показываете(((((( а эти жаравли и перданцевы это дно....
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель обратил внимание на мнение жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что комментаторы в России профнепригодны.
«И в завершении дня пытаюсь представить, как Зарема оценивает профпригодность арабских комментаторов! С этим и усну», – написал Журавель.
- Также Зарема предложила «Спартаку» покинуть РПЛ и переименоваться.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?