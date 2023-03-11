Зарема предложила «Спартаку» сменить название и покинуть РПЛ

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила клубу покинуть Россию.

«Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.

Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», – считает Салихова.

С критикой судей сегодня так же выступил муж Салиховой Федун.

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