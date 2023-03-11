Зарема предложила «Спартаку» сменить название и покинуть РПЛ

Спартак играет неровно: то отлично, то - не получается. Не судьи виноваты (в основном, не считая 1 ошибки) в том, что Спартак не смог выиграть у Урала.
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила клубу покинуть Россию.
«Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.
Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», – считает Салихова.
- С критикой судей сегодня так же выступил муж Салиховой Федун.
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