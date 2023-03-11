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    Какой вы футболист?

    Зарема предложила «Спартаку» сменить название и покинуть РПЛ

    Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила клубу покинуть Россию.

    «Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.

    Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», – считает Салихова.

    • С критикой судей сегодня так же выступил муж Салиховой Федун.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Metaratings

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    11.03.2023 22:10
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +18179

      житель СПб 3 часа назад

      Спартак играет неровно: то отлично, то - не получается. Не судьи виноваты (в основном, не считая 1 ошибки) в том, что Спартак не смог выиграть у Урала.

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      Рейтинг: +18179

      житель СПб 4 часа назад

      Во-первых: они с мужем вывезли достаточно нефтегазовых (т.е. народных) денег из России, чтобы на эти деньги самим создать такой клуб. Вперед!
      Во-вторых: они что, с мужем не вместе живут? Зачем тогда порознь пишут? Писали бы вместе...

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      Рейтинг: +10584

      ivany4 > житель СПб 2 часа назад

      А доказательства есть, что вывезли деньги???
      Во придурки, наслушаются навальнят, а потом еще и преподавать студентам что-то пытаются.
      Пустобрех!!!

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 12 марта, 12:27

      хорошая идея

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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 11:07

      Федун уже просто "муж Салиховой")))

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:30

      Не стоит реагировать на эту вздорную женщину.

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      Рейтинг: +2473

      serglider > SLADE2019 12 марта, 11:09

      Понятно дело, что она прикалывается)))

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      Рейтинг: +200

      cska1948 12 марта, 10:26

      Пожалуй впервые соглашусь с Заремой. То что комментаторы канала Матч профнепригодны вчера красноречиво доказал Г.Черданцев. Так комментировать матчи внутреннего чемпионата НЕЛЬЗЯ!

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      Рейтинг: +67531

      portero 12 марта, 09:17

      Эта всё к себе внимание привлекает, к Иостову приближается.... слишком много негатива от них исходит.

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      Рейтинг: +67531

      portero > portero 12 марта, 12:29

      Мостовому

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 12 марта, 08:58

      Во Лёня попал так попал.......................

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 12 марта, 08:04

      Зарема останется Заремой , хоть ты осыпь её звездами.

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 12 марта, 07:56

      Ну менять название Великой команде совсем не стоит, одно название Спартак говорит само за себя, это веоичина всего Советского и Российского футбола, я уже не говорю о мировам признании Великого клуба, ну а то что здесь находятся помойные ребята с берегов Невы это и не удивительно, он же вонючки, так что примите это как должное

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      Рейтинг: +67531

      portero > Suvorov51 12 марта, 09:19

      Зарема от тебя заразилась, стоиким негативом и помойкой твое рыло только воняет!!!!

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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > portero 12 марта, 09:38

      Успокойся и наливай ты по жизни сел не в тот трамвай

      3
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