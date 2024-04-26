В РФС вступились за судью Опейкину, которую раскритиковал Тихонов

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на критику арбитра Веры Опейкиной главным тренером «Енисея» Андреем Тихоновым.

Сочинка на прошлой неделе судила матч «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

– Она просто оказалась не в том месте не в то время. Не в плане именно ее работы, а в плане высказываний. Потому что команда проиграла 0:3, были эмоции.

Мы проанализировали этот матч, ЭСК рассмотрела его. Единственное, там был момент: неоправданно вынесенная желтая карточка. Но мне кажется, вынесенная или нет желтая карточка случается и у Сергея Карасева, и даже красная карточка случается. Поэтому говорить, что Вера не справилась с этим матчем, а команды справились лучше нее, я не могу.

– Готовы ли наши клубы к работе женщин‑арбитров?

– Я думаю, что прекрасно готовы. Мы можете вспомнить, как ее принимали в Калининграде, когда от «Балтики» в связи с первым матчем женщины‑арбитра на игре команд РПЛ были цветы, поздравления. Я говорю про профессиональную составляющую, а не медийную. Чтобы внутри кто‑то сказал, что Вера абсолютно не готова, такой ситуации нет. То, что женщинам, как всегда, придется пробивать свое место под солнцем, и это будет сложнее, они это понимают. Мы как можем их поддерживаем. Неправильных решений или неправильной работы у Веры не было. Поэтому от нас есть поддержка на уровне назначения. Я высказывания тренеров комментировать не буду, для этого есть специальные юрисдикционные органы. Я очень уважаю Андрея Тихонова, но с ним категорически не согласен.