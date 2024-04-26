Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС вступились за судью Опейкину, которую раскритиковал Тихонов

В РФС вступились за судью Опейкину, которую раскритиковал Тихонов

26 апреля 2024, 22:00
8

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на критику арбитра Веры Опейкиной главным тренером «Енисея» Андреем Тихоновым.

– Она просто оказалась не в том месте не в то время. Не в плане именно ее работы, а в плане высказываний. Потому что команда проиграла 0:3, были эмоции.

Мы проанализировали этот матч, ЭСК рассмотрела его. Единственное, там был момент: неоправданно вынесенная желтая карточка. Но мне кажется, вынесенная или нет желтая карточка случается и у Сергея Карасева, и даже красная карточка случается. Поэтому говорить, что Вера не справилась с этим матчем, а команды справились лучше нее, я не могу.

– Готовы ли наши клубы к работе женщин‑арбитров?

– Я думаю, что прекрасно готовы. Мы можете вспомнить, как ее принимали в Калининграде, когда от «Балтики» в связи с первым матчем женщины‑арбитра на игре команд РПЛ были цветы, поздравления. Я говорю про профессиональную составляющую, а не медийную. Чтобы внутри кто‑то сказал, что Вера абсолютно не готова, такой ситуации нет. То, что женщинам, как всегда, придется пробивать свое место под солнцем, и это будет сложнее, они это понимают. Мы как можем их поддерживаем. Неправильных решений или неправильной работы у Веры не было. Поэтому от нас есть поддержка на уровне назначения. Я высказывания тренеров комментировать не буду, для этого есть специальные юрисдикционные органы. Я очень уважаю Андрея Тихонова, но с ним категорически не согласен.

Еще по теме:
Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь 6
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь 7
Экс-судья ФИФА считает, что Опейкина удалила Мохеби не потому, что он коснулся ее груди 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Енисей Тихонов Андрей Опейкина Вера
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1714170589
Нельзя ставить арбитрами мужских матчей баб! Это должны запомнить толерантные идиоты из РФС!
Ответить
Skull_Boy
1714190759
Как она может судить, если не разбирается в элементарных вещах одним словом - ТУПАЯ
Ответить
Нас Много
1714202331
РФС начинает копировать европейскую толерантность? Разогнать их к такой матери!
Ответить
Нас Много
1714295393
Толерасты-*********, феминисты-онанисты уберите баб из мужского футбола. Всё равно еврогейский пахан вас за это не отблагодарит и назад в европу не пустит!
Ответить
Боров мясной
1714317120
Удобно это, выполнит установку начальника, а он всегда скажет баба дура немного ошиблась!
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
6
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
21:32
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
Вчера, 14:29
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
Вчера, 14:10
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+