Зарема дерзко высказалась о дерби ЦСКА – «Спартак»

Зарема Салихова ждет победы «Спартака» над ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.
– Певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча.
– А про пони или единорожек у неe есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака».
ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.
Станет ли Акинфеев третьим вратарeм, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесeт результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит?
В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберeтся с ними.
- ЦСКА примет «Спартак» в четверг, 25 апреля.
- Московское дерби начнется в 20:30 мск.