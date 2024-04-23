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    Зарема дерзко высказалась о дерби ЦСКА – «Спартак»

    Зарема Салихова ждет победы «Спартака» над ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

    – Певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча.

    – А про пони или единорожек у неe есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака».

    ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.

    Станет ли Акинфеев третьим вратарeм, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесeт результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит?

    В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберeтся с ними.

    • ЦСКА примет «Спартак» в четверг, 25 апреля.
    • Московское дерби начнется в 20:30 мск.

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    Источник: Metaratings

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    23.04.2024 23:11
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1713904587
    Зарема, учись у Высоцкого: "Я пред боем тих, я в атаке лют, Ну, а после боя — ласковый."
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    fakeid
    1713906278
    значит, лошади победят, клинер будет ржать, а пять свеней (скай, номэд, болотоход, спартач80 и дцп-шный промквас) будут снова отсиживаться по бачкам и рыл не высовывать.
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    VPERDIV SPARTAK
    1713908635
    Видимо с судьями чаек попила с печеньками ) такие уверенные прогнозы
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