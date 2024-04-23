Зарема дерзко высказалась о дерби ЦСКА – «Спартак»

Зарема Салихова ждет победы «Спартака» над ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

– Певица Пелагея исполнит песню «Конь» перед началом матча.

– А про пони или единорожек у неe есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака».

ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.

Станет ли Акинфеев третьим вратарeм, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесeт результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит?

В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберeтся с ними.