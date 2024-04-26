Комментатор Гомельский нашел новую работу после ухода с «Матч ТВ»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский нашел новое место работы. Теперь он работает на Okko.

Ранее «Матч ТВ» отстранил 70-летнего журналиста.

«Матч ТВ» себя обокрал. Я делаю свое дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть. Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу.

После того, как в СМИ написали о моем отстранении на «Матч ТВ», у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», – прокомментировал ситуацию Гомельский.

Уроженец Ленинграда в 1970-х годах выступал за ЦСКА.

Он комментирует баскетбол с 1989 года.

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