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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Комментатор Гомельский нашел новую работу после ухода с «Матч ТВ»

Комментатор Гомельский нашел новую работу после ухода с «Матч ТВ»

26 апреля 2024, 22:35
8

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский нашел новое место работы. Теперь он работает на Okko.

«Матч ТВ» себя обокрал. Я делаю свое дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть. Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу.

После того, как в СМИ написали о моем отстранении на «Матч ТВ», у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», – прокомментировал ситуацию Гомельский.

  • Уроженец Ленинграда в 1970-х годах выступал за ЦСКА.
  • Он комментирует баскетбол с 1989 года.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (8)
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Skull_Boy
1714190830
Главное нудняк в лице Неценко и недоразвитый Чердак остались
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Artemka444
1714192909
Матч ТВ идиоты!!!
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bulls27
1714229452
Хороший человек и комментатор . Опыт - знания . ОККО молодцы .
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СПОРТ 21 века
1714229673
Стогниенко, Гутцайт, Елагин, Арустамян, Мельников, Занозин, Поленов, Батурин, Дементьев, Бажанов, Кривахарченко (все футбол), Гомельский, Знаменский (баскетбол), Осин (волейбол) ...кого ещё Матч ТВ намерен потерять в ближайшее время. Раз все бегут с этого канала, значит проблема не в комментаторах... Так и хочется сказать: Тина, вынь рот из... и начни уже хоть раз в жизни думать головой, а не ... Набрали на спорт канал, прости Господи, уток у которых кроме внешности вареник в голове. Да и то внешность то не у всех, зато почти все они своим развратным видом кричат: я пришла сюда через задний ход, если надо и дальше также буду оставаться. Так ведущие выглядеть на эфирной кнопке России просто не должны. Расстрелять без сожаления!
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Lemega
1714271117
Удачи Владимир на новом месте! Смотреть баскетбол с вашими комментариями одно удовольствие. Таких профессионалов уже не осталось, а этих клоунов с МЯЧТВ и как они себя называют «экспертами» до блевоты надоело слушать.
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МАН. Ю
1714286322
Мля, ****, неучи, вы когда перестаньте без ошибок писать??? Тупицы!!!!
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