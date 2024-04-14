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    • «Матч ТВ» отстранил 70-летнего комментатора Гомельского – известна причина

    «Матч ТВ» отстранил 70-летнего комментатора Гомельского – известна причина

    Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский как минимум приостанавливает работу на «Матч ТВ». Канал отстранил 70-летнего журналиста.

    «Руководство «Матч ТВ» отстранило меня от баскетбольных репортажей.

    Потому что в адрес «Матч ТВ» пришло письмо от БК «Енисей» после их последнего матча, который я комментировал.

    Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке. В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта.

    Не думаю, что руководство «Енисея» обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли», – сказал Гомельский.

    • Уроженец Ленинграда в 1970-х годах выступал за ЦСКА.
    • Он комментирует баскетбол с 1989 года.
    • В 1985 году Гомельский получил звание заслуженного тренера РСФСР.

    Источник: телеграм-канал Владимира Гомельского

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1713081678
    ПОЛУФАБРИКАТЫ - это руководство МатчТВ. Для этого руководства комментаторы типа шепелявого Аршавина или занудного Вовы Быстрова это верх совершенства...(((
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    Semenycch
    1713082155
    Гомельскому, как комментатору баскетбольных матчей и близко нет равных! Верните талантливого комментатора зрителя и и слушателям!
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    Artemka444
    1713086176
    Матч ТВ маразматики Уберите черданцева и ко лучше
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