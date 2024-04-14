«Матч ТВ» отстранил 70-летнего комментатора Гомельского – известна причина

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский как минимум приостанавливает работу на «Матч ТВ». Канал отстранил 70-летнего журналиста.

«Руководство «Матч ТВ» отстранило меня от баскетбольных репортажей.

Потому что в адрес «Матч ТВ» пришло письмо от БК «Енисей» после их последнего матча, который я комментировал.

Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке. В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта.

Не думаю, что руководство «Енисея» обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли», – сказал Гомельский.