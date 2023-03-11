«Грубейшие ошибки»: Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Факел»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Александра Соболева крадут гол. Я не понимаю, в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти.

Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру и это принесло плохо. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» – сказал Федун.

Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

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