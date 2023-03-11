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    Какой вы футболист?

    «Грубейшие ошибки»: Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Факел»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Александра Соболева крадут гол. Я не понимаю, в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти.

    Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру и это принесло плохо. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 19:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 20:15

      Если судья судит не так, как того хочет спартаяг, то судья совершает ошибку!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1650

      Artemka444 11 марта, 20:02

      Плачьте больше!!!

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Artemka444 11 марта, 20:07

      Оценка происходящего - это не плач, тем более в этот раз всё ОБОЩЛОСЬ !!!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:50

      Что то пошло не по фердуновски. Харчевня плохо справляется с аппетитами судейскими. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2473

      serglider 11 марта, 19:47

      Шо опять?

      1
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      Рейтинг: +821

      БеZуМныЙ 11 марта, 19:24

      Судейская победа.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > БеZуМныЙ 11 марта, 20:09

      Ну - ЛИТЕЙНЫЙ еще одного клона "зарядил" (((

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 11 марта, 19:24

      Это не ошибки - это предвзятость. И ни кто меня в этом не переубедит.

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      Рейтинг: +2473

      serglider > шахта Заполярная 11 марта, 19:48

      Минус еще один судья...

      0
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      Рейтинг: +11402

      "supermax" 11 марта, 19:24

      критикуй не критикуй....слишком мощно проплачено

      2
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      Рейтинг: +3065

      fakeid 11 марта, 19:16

      любимый тарасофский судья безбородов сегодня тянул хряков, как мог. факел не заслужил поражения.

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      Рейтинг: +626

      Номэд > fakeid 11 марта, 19:41

      Аларм, ты дурак?

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Номэд 11 марта, 20:09

      А что есть сомнения ?

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      Рейтинг: +531

      эд100 11 марта, 19:14

      надо теперь в каждом матче играть и за себя, и плюсом гол-два за того парня...(мешок-безбородов)

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      Рейтинг: +6696

      maior-60 11 марта, 19:13

      Все питерские судейки "играют" за синит.

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