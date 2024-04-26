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Ташуев: «Попрощаться с «Факелом» не успел»

26 апреля 2024, 21:40

Сергей Ташуев высказался об отставке из «Факела».

  • У команды 4 поражения подряд.
  • 6 апреля с Ташуевым был продлен контракт.
  • «Факел» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

– Сергей Абуезидович, ваш уход из «Факела» получился неожиданным. Когда приняли такое решение, стало ли оно неожиданным для вас?

– Не столько неожиданным, сколько так сложилась ситуация. У меня есть небольшие семейные проблемы, которые надо срочно решать. Надо побыть дома.

И еще у нас в последнее время были неудачные результаты. Тут все вместе, все в комплексе. Поэтому решили поступить так. Конечно, мне обидно уезжать из Воронежа, хотелось подольше поработать. Уже надоело туда-сюда ездить, но так складывается ситуация.

– Вы говорили про семейные проблемы. Это не касается вашего здоровья?

– Нет, просто у меня есть семейные дела, нюанс, который нужно срочно решать. Я должен быть дома в это время.

– Не было желания попросить у руководства отпуск на пару недель?

– Нет, ведь идет сезон, решающие матчи. Просить об отпуске в такой ситуации – это несерьезно. Так сложилось, это жизнь.

– На сколько может затянуться пауза? Будете готовы летом рассматривать предложения?

– Через пару недель буду готов. Только разберусь с домашними делами.

– С Игорем Черевченко успели пообщаться?

– Нет, я сейчас в дороге. Если позвонит, то нормально пообщаемся, я же его знаю. С командой тоже не успел попрощаться. Когда пошли разговоры, что ухожу, ребята хотели подъехать. Но я утром собирался срочно уезжать в Москву, машина ждала. При случае встретимся и пообщаемся еще не раз.

– Критики говорили, что вы на зимних сборах перегрузили команду упражнениями со штангой, беготней в горку. Ответите?

– Мы начали весну успешно. Сыграли 1:1 с «Пари НН», прокатились по «Спартаку» в плане физики. Продолжить успешно играть нам немного скомкал большой перерыв (на сборные в марте). Так что все эти разговоры – надуманные вещи, это даже смешно обсуждать.

У меня вся работа идет через мяч, а силовые тренировки – это дополнительная работа. Силовая работа помогает улучшить мышечную выносливость, это все простые вещи. Это помогает футболистам, но эта работа не самая главная. Повторюсь: мы забрали четыре очка с выезда, прошлись по «Спартаку» так, что они даже голову не могли поднять. А потом наступила пауза, к сожалению.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Ташуев Сергей
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