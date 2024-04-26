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Зарема оценила итог дерби с ЦСКА для «Спартака»

26 апреля 2024, 14:52
13

Зарема Салихова разочарована итоговым результатом матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

  • Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.
  • Это 1-я нулевая ничья в данном противостоянии за 21 год.

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья – отличный результат. А для «Спартака» – провал.

Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет. Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», – сказала Салихова.

  • Впереди у «Спартака» матч с «Локомотивом» (28 апреля).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Салихова Зарема
Комментарии (13)
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oyabun
1714133079
Отчасти это верно. У армейцев было минус 3 игрока основы - мы обязаны были обыгрывать такой ослабленный ЦСКА. Но в дело вступил судья. Он разрешил всю игру толкать спартаковцев спину и ничего за это армейцам не было. Да еще и непоставленный пенальти и не показаная красная Мойзесу. Вот и ничья в результате.
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алдан2014
1714133087
Раньше Зарема сама была громоотводом ,когда команда плохо играла. И у нее это неплохо получалось,женщина она всё таки умная. Сейчас нашли специального клерка. Интересно,в чем Салихова видит ,что то ,чего не было при ней?
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DVOK68
1714133177
"Провал".Не ведает тётка что болтает.Спартак не проиграл-это главное.А на победу не хватает классных игроков в каждую линию,нет лидеров,а значит нет классно играющей команды.На морально-волевых играем,за счёт самоотдачи,не проиграли-и хорошо.При ржавом пройдохе и такого не было,летели многим,за редким исключением.
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Mirak92
1714135401
ДА НЕХ,,,Й ЭТОТ НЕДОМАТЧ ОБСУЖДАТЬ !ЗАЛАДИЛИ С,,КА
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Freyd
1714138191
Не зря писали у коней 3 игрока основы минус,но зато Казарцев и Мешков это просто затмевает толчки в спину весь матч.
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NewLife
1714138349
Пошла по пути Мостового, т.е. по пути зависти.
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Fialet
1714149595
Неудовлетворённая какая то Заремба Сосалихова.
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Pourquoi pas
1714156702
Хотел её опять обоср...ть, да чёта так противно стало...
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