Зарема оценила итог дерби с ЦСКА для «Спартака»

Зарема Салихова разочарована итоговым результатом матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это 1-я нулевая ничья в данном противостоянии за 21 год.

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья – отличный результат. А для «Спартака» – провал.

Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет. Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», – сказала Салихова.