Кавазашвили усомнился в знании Безбородовым футбольных правил

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе судьи Владислава Безбородова на матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Иногда я смотрю на судей, и мне кажется, что они встают утром не с той ноги. Не потому что они плохие люди или выполняют чей-то заказ. У меня такое впечатления, что арбитры не знают на сто процентов футбольные правила.

Я не могу понять Безбородова в моменте с пенальти. Момент прошел, игра продолжается — и вдруг он останавливает игру и бежит смотреть был ли фол. Судьи уже настолько беспомощные, что без подсказывания делать ничего не могут. С одной стороны VAR — это прекрасно, но когда они поправляют главного арбитра при сомнительном моменте. А действия Безбородова в этом эпизоде я понять не могу», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» по работе Безбородова обратится в ЭСК.

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