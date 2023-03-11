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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кавазашвили усомнился в знании Безбородовым футбольных правил

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о работе судьи Владислава Безбородова на матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Иногда я смотрю на судей, и мне кажется, что они встают утром не с той ноги. Не потому что они плохие люди или выполняют чей-то заказ. У меня такое впечатления, что арбитры не знают на сто процентов футбольные правила.

    Я не могу понять Безбородова в моменте с пенальти. Момент прошел, игра продолжается — и вдруг он останавливает игру и бежит смотреть был ли фол. Судьи уже настолько беспомощные, что без подсказывания делать ничего не могут. С одной стороны VAR — это прекрасно, но когда они поправляют главного арбитра при сомнительном моменте. А действия Безбородова в этом эпизоде я понять не могу», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Metaratings

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    11.03.2023 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:35

      и никто не может понять кроме Газпрема

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      Рейтинг: +2473

      serglider 12 марта, 10:31

      Примечательно, что с Зеней таких эпизодов практически не возникает! Совпадение?

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