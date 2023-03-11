«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

У «Спартака» есть вопросы по судейству в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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