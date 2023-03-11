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    Какой вы футболист?

    «Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

    У «Спартака» есть вопросы по судейству в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Обратимся в ЭСК с просьбой разобрать некоторые эпизоды», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: ТАСС

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    11.03.2023 21:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 12 марта, 12:47

      Оказывается не только болотно-***** жалуются, но и зарембохрячьё.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 12 марта, 10:27

      Да пускай обращаются, лишний раз им глупеньким покажут, что в правилах плохо секут.

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      Рейтинг: +8101

      nik55 12 марта, 09:27

      а смысл в этом обращении -----судью не сольют

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 08:11

      Бесполезно , судьи , получающие зарплату в Питере, и дальше будут гнобить Спартак , во всяком случае до тех пор пока Зениту точно будет гарантировано золото .

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 12 марта, 00:58

      Спартак как обычно, вечно скулят на судейство...

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      Рейтинг: +6696

      maior-60 11 марта, 22:27

      Да и так ясно: питерский судья помогал синиту.

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      Рейтинг: +10584

      ivany4 11 марта, 22:17

      Все правильно, хватит ***** стандартов и пересмотра нормы правил по ходу чемпионата.
      Вот всегда так. Народная команда бьется за всех, что бы всех судили одинаково. А вшиво-болотные, только о себе пекутся. Даже в гейропу на поклон пошли, ради своей выгоды.

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      Рейтинг: +10584

      ivany4 > ivany4 11 марта, 22:31

      а что слово д в о й н ы х уже матерное или аполитичное??))

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 22:12

      Хряки просто сгнили изнутри. После матча с Локомотивом в ЭСК ниалё ?

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 11 марта, 21:53

      Срамтак снова рыдает в подол эск

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 11 марта, 21:53

      Кто о чем, а вшивый о бане.

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > qawzsexdr 11 марта, 22:06

      Здорово ты вшивых с гнилых болот потроллил!

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > lordmrv 12 марта, 00:21

      Так тарасофка на болоте стоит ?

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Barmaleushka 12 марта, 00:33

      проверил, нет. а вот у вшивых стадион как прежний. так и новый точно да.

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      Рейтинг: +3065

      fakeid > lordmrv 12 марта, 01:31

      плохо искал. открываешь википедию, читаешь следующие статьи про болота в окрестностях тарасофки: Болото Сётка, Болото Гумениха. а также, для общего развития читаешь статью Болота Москвы, и описание, где они есть и были. прямо, считай, в центре города. площадь трех вокзалов, моховая улица, а болотная площадь как думаешь, почему так называется? гы-гы-гы! так что болотными вы были ещё при князьях, скоро юбилей, 1000 лет болотные

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > lordmrv 12 марта, 10:16

      Это в Беларуси что ли ?

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > fakeid 12 марта, 12:50

      Не удивительно откуда несёт митинговщиной. Именно из мхом обросшей болотной...

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