Гендиректор «Химок» прокомментировал слухи о возможном увольнении Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на новость, что в клубе задумались об увольнении главного тренера Спартака Гогниева.

«Никаких конфликтов и инцидентов не было. Всe в рабочем режиме. Команда тренируется и готовится к выезду в Санкт-Петербург.

Всe в соответствии с графиком и никаких проблем нет. Я не знаю, откуда вы всe это берeте, кто вам это рассказывает.

Никаких связей с отставкой главного тренера, конечно, быть не может», – сказал Оленев.

Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).

Сообщалось, что тренер едва не подрался с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

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