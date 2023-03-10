Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гендиректор «Химок» прокомментировал слухи о возможном увольнении Гогниева

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на новость, что в клубе задумались об увольнении главного тренера Спартака Гогниева.

    «Никаких конфликтов и инцидентов не было. Всe в рабочем режиме. Команда тренируется и готовится к выезду в Санкт-Петербург.

    Всe в соответствии с графиком и никаких проблем нет. Я не знаю, откуда вы всe это берeте, кто вам это рассказывает.

    Никаких связей с отставкой главного тренера, конечно, быть не может», – сказал Оленев.

    • Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Сообщалось, что тренер едва не подрался с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками» 2
    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 18:25

      С Гогниевым Химки в рабочем порядке вылетят в Пердив. Похоже, этого не видит только Гендиректор «Химок»...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 > Cleaner 10 марта, 21:21

      А может это ему и надо)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11