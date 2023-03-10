В «Химках» задумались об увольнении Гогниева

В химках и думают???? Нет, там дурка и там нет здравого смысла!!!!
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев может покинуть занимаемую должность.
В подмосковном клубе задумались об увольнении 42-летнего специалиста после его конфликта с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Сейчас руководство «Химок» изучает обстоятельства произошедшего. Решение о возможной отставке тренера примут в течение дня.
- Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
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