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    Какой вы футболист?

    В «Химках» задумались об увольнении Гогниева

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев может покинуть занимаемую должность.

    В подмосковном клубе задумались об увольнении 42-летнего специалиста после его конфликта с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    Сейчас руководство «Химок» изучает обстоятельства произошедшего. Решение о возможной отставке тренера примут в течение дня.

    • Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.03.2023 13:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67531

      portero 10 марта, 16:04

      В химках и думают???? Нет, там дурка и там нет здравого смысла!!!!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 10 марта, 15:57

      Гогниев как тренер ничего не значит, он только и умеет что орать и материться, вобщем какой был игрок таким и тренером стал, т. Е лузером

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 14:42

      Давно пора. Этот "специалист" демонстрирует только свою горячую кровь и больше ничего. Но ради объективности стоит отметить, что у Гулиева и Тихого характер говно.

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