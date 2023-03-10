В «Химках» задумались об увольнении Гогниева

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев может покинуть занимаемую должность.

В подмосковном клубе задумались об увольнении 42-летнего специалиста после его конфликта с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Сейчас руководство «Химок» изучает обстоятельства произошедшего. Решение о возможной отставке тренера примут в течение дня.

Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?