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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гогниев кричал и матерился на Гулиева и Тихого. Тренер и игроки чуть не подрались («Чемпионат»)

    У главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьeзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

    «Инцидент произошел в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Уже ранее отстраненные от тренировок с основой Гулиев и Тихий занимались в тренажeрном зале перед тренировкой основной команды.

    Когда команда пришла в тренажерку вместе с Гогниевым, Гулиев и Тихий ещe не закончили все упражнения, что привело главного тренера «Химок» в ярость.

    Гогниев начал кричать и нецензурно выражаться в адрес Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что главный тренер не захотел проводить еe.

    Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», – сообщил журналист «Чемпионата Андрей Панков.

    • Гогниев в «Химках» с сентября.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2023 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 12:03

      ФК Химки - сброд, чего еще от них ожидать?...(

      Гогниева - в Аланию! Там ему быстро объяснят кто он такой.

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