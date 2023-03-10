Гогниев кричал и матерился на Гулиева и Тихого. Тренер и игроки чуть не подрались («Чемпионат»)

У главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьeзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Инцидент произошел в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Уже ранее отстраненные от тренировок с основой Гулиев и Тихий занимались в тренажeрном зале перед тренировкой основной команды.

Когда команда пришла в тренажерку вместе с Гогниевым, Гулиев и Тихий ещe не закончили все упражнения, что привело главного тренера «Химок» в ярость.

Гогниев начал кричать и нецензурно выражаться в адрес Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что главный тренер не захотел проводить еe.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», – сообщил журналист «Чемпионата Андрей Панков.

Гогниев в «Химках» с сентября.

Команда идет в зоне вылета.

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