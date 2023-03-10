В сборной Ирана рассказали, сыграет ли Азмун против России

В сборной Ирана ответили на вопрос, сыграет ли экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун в матче против сборной России.

«Окончательная заявка сборной пока не опубликована. Пока не знаем, примет ли участие Сердар Азмун в товарищеском матче против сборной России, поскольку это зависит от клуба игрока, леверкузенского «Байера» и решения главного тренера нашей национальной команды», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

Матч состоится 23 марта в Тегеране.

Его примет «Азади» – самый крупный стадион Ирана.

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