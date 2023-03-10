«Реал» намерен летом совершить два топ-трансфера

«Реал» хочет купить двух звeздных футболистов во время летнего трансферного окна.

Мадридский клуб интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом и форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

В «Реале» знают, что норвежца пока не собираются продавать, однако есть шанс на изменение ситуации из-за скандала с финансовыми нарушениями клуба АПЛ.

Рыночная стоимость Беллингема – 110 миллионов евро.

Холанд оценивается в 170 миллионов евро.

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