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    Какой вы футболист?

    «Реал» намерен летом совершить два топ-трансфера

    «Реал» хочет купить двух звeздных футболистов во время летнего трансферного окна.

    Мадридский клуб интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом и форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

    В «Реале» знают, что норвежца пока не собираются продавать, однако есть шанс на изменение ситуации из-за скандала с финансовыми нарушениями клуба АПЛ.

    • Рыночная стоимость Беллингема – 110 миллионов евро.
    • Холанд оценивается в 170 миллионов евро.

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    Источник: The Independent

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    10.03.2023 00:23
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