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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари

    Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отреагировал на желание экс-форварда сборной России Ари стать депутатом.

    – Любой гражданин нашей страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В принципе, у нас страна с огромным уважением относится к тем, кто любит Россию.

    И вообще я считаю, русский человек – тот, кто любит Россию и готов служить ей, помогать, поддерживать.

    Тем более бразильцы всегда лояльны. Я был в Бразилии: Сан‑Паулу собирал многих лидеров. Надо сказать, они с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране.

    Поэтому пожелаем ему успехов на футбольных полях, а если надумает избираться, то надо будет к этому готовиться заранее, получать поддержку.

    Это интересный очень ответственный и важный шаг будет в его жизни.

    – Взяли бы его в партию КПРФ?

    – Ну, пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим. У нас своя великолепная команда.

    Наша команда по мини‑футболу является многократным чемпионом страны и Москвы, в тройку лучших команд Европы входим. Пусть познакомится поближе.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 21:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 14:57

      В "Единую Россию" надо вступать, там возможностей больше.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 10 марта, 00:00

      Смешной Зюганов , кто ж , за него голосовать , будет ?!

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > САДЫЧОК 10 марта, 08:33

      Не вопрос, списком протащат............

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 9 марта, 21:35

      Пусть приходит?посоветуемся? Он что прикалывается - вы что нас совсем уже за людей не считаете? какой из него депутат?что он вообще знает о жизни в России? С монсоном в рожу плюнули - теперь ещё этого?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > AtticusFinch 9 марта, 22:13

      Не суй рожу куда собака ...нос не сует- никто плевать не будет.
      Ты у избирателей спросил, что они думают о Монсоне?

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > sochi-2013 10 марта, 20:39

      Тебя забыл спросить, что мне и куда совать)))Зачем ме спрашивать у избирателей - я написал свое мнение...Отлично отношусь к Монсону как спортсменом, но депутатом делать человека, который по-русски еле разговаривает....Но ,видимо таким "высокоинтеллектуальный" хватает того, что он обсирает Штаты ... Даже смысла не вижу тебе дальше что-то объяснять - ты ни раз здесь уже "блистал" умом, противно даже на тебя время тратить ,так что лучше пойду смотреть дальше, как Сочи - Оренбургу сливается, чтобы побольше фарм-клубом Зенита осталось в Чемпионате!

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > AtticusFinch 11 марта, 08:09

      Мутный, ты хоть знаешь, что Монсон, известный своими коммунистическими взглядами, выходил на ринг под государственный гимн СССР, чем вызывал бурю аплодисментов в зрительном зале?

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > sochi-2013 11 марта, 09:50

      Гнилой, я знал про Монсона ещё задолго, когда он выходил под гимн СССР в России ...И что с того? если завтра Бритни Спирс в футболке с гербом СССР концерт отпрыгает - героя России ейй давать? мда....у тебя и правда мозг с горошину...

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > sochi-2013 11 марта, 10:17

      Слышь - я видел как Брэд Пит и Уилл Смит сфоткались на Красной площади, чё как думаешь, Губерами Приморского края теперь потянут?)))ахахаахах сижу угораю все утро с твоей гениальности)))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > sochi-2013 11 марта, 10:30

      Ты вообще в курсе , что сейчас самые популярный в России медийные личности у избирателей - к примеру Настя Ивлеева и недалекий Даня Милохин - избиратели к ним хорошо относятся - и что, теперь их в Думу сразу?ТЫ ВООБЩЕ В СВОЕМ УМЕ?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > AtticusFinch 11 марта, 12:32

      Ну ты тупооооооой!
      Невообразимо.
      Ты даже запятую после Гнилой зачем-то поставил. Сразу не понять, что ТЫ ГНИЛОЙ. Надо после Я ставить было.
      Это что должно в голове твориться, чтобы Монсона в один ряд поставить с этими выпердышами!
      Не отвечай, убогий, не трать остатки того, что у тебя в голове. Хотя, суде по твоим перлам, речь должна идти совсем не о ней.!.

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      Рейтинг: +945

      Спартач80 > sochi-2013 11 марта, 12:58

      Я тоже считаю тебя тупым животным...Интересно,а сколько тебя поддержит?...

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Спартач80 11 марта, 15:24

      )) .!.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > sochi-2013 11 марта, 18:53

      "Хотя, суде по твоим перлам, речь должна идти совсем не о ней.!."ахах
      А что такое "суде" ? ничего умнее не придумало, чем к запятым придираться?)))а само трех слов связать не смогло))ахахаха))ты за собой следило бы)))грамотей нашелся)))я тебе ответил на от...бись))а ты запятые начал искать)) Судя по моим перлам?)))ахахахасудя по твоим перлам - ты не раз бывал на суде, и явно не в качестве зрителя)) Видимо у тебя там было много времени почитать Лермонтова , ЧТОБЫ ПОТОМ ЗДЕСЬ УМНИЧАТЬ))

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 9 марта, 21:28

      Товарищ Зю говорит правильно. Про депутатов и выборы. Если бы это всё так и было.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 21:19

      Ч-ж коммунист? Интересно...

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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 21:18

      На заседания Думы, будет прилетать из Бразилии)))

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