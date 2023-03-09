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  • «Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари

«Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари

9 марта 2023, 21:01
16

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отреагировал на желание экс-форварда сборной России Ари стать депутатом.

– Любой гражданин нашей страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В принципе, у нас страна с огромным уважением относится к тем, кто любит Россию.

И вообще я считаю, русский человек – тот, кто любит Россию и готов служить ей, помогать, поддерживать.

Тем более бразильцы всегда лояльны. Я был в Бразилии: Сан‑Паулу собирал многих лидеров. Надо сказать, они с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране.

Поэтому пожелаем ему успехов на футбольных полях, а если надумает избираться, то надо будет к этому готовиться заранее, получать поддержку.

Это интересный очень ответственный и важный шаг будет в его жизни.

– Взяли бы его в партию КПРФ?

– Ну, пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим. У нас своя великолепная команда.

Наша команда по мини‑футболу является многократным чемпионом страны и Москвы, в тройку лучших команд Европы входим. Пусть познакомится поближе.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ари
Комментарии (16)
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serglider
1678385892
На заседания Думы, будет прилетать из Бразилии)))
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paracetamol
1678385952
Ч-ж коммунист? Интересно...
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Давид59
1678386524
Товарищ Зю говорит правильно. Про депутатов и выборы. Если бы это всё так и было.
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ArReal
1678386942
Пусть приходит?посоветуемся? Он что прикалывается - вы что нас совсем уже за людей не считаете? какой из него депутат?что он вообще знает о жизни в России? С монсоном в рожу плюнули - теперь ещё этого?
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САДЫЧОК
1678395626
Смешной Зюганов , кто ж , за него голосовать , будет ?!
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zigbert
1678449452
В "Единую Россию" надо вступать, там возможностей больше.
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