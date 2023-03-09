«Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отреагировал на желание экс-форварда сборной России Ари стать депутатом.
– Любой гражданин нашей страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В принципе, у нас страна с огромным уважением относится к тем, кто любит Россию.
И вообще я считаю, русский человек – тот, кто любит Россию и готов служить ей, помогать, поддерживать.
Тем более бразильцы всегда лояльны. Я был в Бразилии: Сан‑Паулу собирал многих лидеров. Надо сказать, они с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране.
Поэтому пожелаем ему успехов на футбольных полях, а если надумает избираться, то надо будет к этому готовиться заранее, получать поддержку.
Это интересный очень ответственный и важный шаг будет в его жизни.
– Взяли бы его в партию КПРФ?
– Ну, пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим. У нас своя великолепная команда.
Наша команда по мини‑футболу является многократным чемпионом страны и Москвы, в тройку лучших команд Европы входим. Пусть познакомится поближе.
- Ари выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».
- Сейчас он играет в одной из низших лиг Бразилии.
- У нападающего есть российский паспорт.
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