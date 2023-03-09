«Пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим». Зюганов обратился к Ари

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отреагировал на желание экс-форварда сборной России Ари стать депутатом.

– Любой гражданин нашей страны имеет право выдвигать свою кандидатуру и избираться. В принципе, у нас страна с огромным уважением относится к тем, кто любит Россию.

И вообще я считаю, русский человек – тот, кто любит Россию и готов служить ей, помогать, поддерживать.

Тем более бразильцы всегда лояльны. Я был в Бразилии: Сан‑Паулу собирал многих лидеров. Надо сказать, они с большим уважением и симпатией относятся к нашей стране.

Поэтому пожелаем ему успехов на футбольных полях, а если надумает избираться, то надо будет к этому готовиться заранее, получать поддержку.

Это интересный очень ответственный и важный шаг будет в его жизни.

– Взяли бы его в партию КПРФ?

– Ну, пусть приходит в КПРФ – посоветуемся, посмотрим. У нас своя великолепная команда.

Наша команда по мини‑футболу является многократным чемпионом страны и Москвы, в тройку лучших команд Европы входим. Пусть познакомится поближе.

Ари выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

Сейчас он играет в одной из низших лиг Бразилии.

У нападающего есть российский паспорт.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?