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    Ари заявил, что хочет стать депутатом в России

    Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил о желании стать депутатом в России.

    «В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.

    В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», – сказал Ари.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 17:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6144

      rash1959 9 марта, 19:31

      крыша протекла полностью.

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 9 марта, 18:51

      Банан будет запрещен к свободному обороту...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17582

      NewLife 9 марта, 18:17

      Скорость твоего мышления пока опережает скорость мыслей у думцев, надо притормозить)

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:58

      Подумает в третий раз и передумает!

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