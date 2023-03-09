Ари заявил, что хочет стать депутатом в России

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил о желании стать депутатом в России.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.

В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», – сказал Ари.

Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

Сейчас Ари играет в одной из низших лиг Бразилии.

У Ари есть российский паспорт.

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