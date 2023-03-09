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    Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах «Зенита» под руководством Сергея Семака.

    «При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.

    Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно», — сказал Семин.

    • «Зенит» при Семаке четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4077

      raritet 9 марта, 18:11

      Если быть обьективным, то Шпалыч прав. Это может быть все что угодно : и совпадение , и какие-либо другие причины. Но. Спалетти великолепный тренер и Боаш- менеджер футбола, которого знает Европа. А результат как говориться налицо. Глупо требовать от российской команды результата в Лиге Чемпионов, когда весь российский футбол в стагнации.Еще одна причина. Сейчас когда весь футбол России на самом что ни на есть дне, возможно за счет удержания бразильцев, он и держит еще команду. Но , повторюсь , Шпалыч прав. Команды до прихода Богданыча, пожалуй покрепче были, а результат?

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > raritet 9 марта, 19:55

      Соперники раньше у Зенита сильнее были, сейчас все сдали.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:42

      Зенит - чемпион навсегда!

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      Рейтинг: +2472

      serglider > paracetamol 9 марта, 20:55

      Да, лаааадно))) Гандикап 8 очков - это не приговор! А вообще, раньше соперники не стеснялись ставить персонального игрока, кто бы "нейтрализовал" ведущего игрока команды и зачастую выигрывали такие матчи. Приставьте к Малкому игрока, что бы тот бегал за ним по всему полю и посмотрите как будет играть Зенит, если "выключить" бразильца)))

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