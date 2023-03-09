Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах «Зенита» под руководством Сергея Семака.
«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.
Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно», — сказал Семин.
- «Зенит» при Семаке четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Клуб лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом.
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Источник: «РБ Спорт»