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  • Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»

Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»

9 марта 2023, 16:57
4

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах «Зенита» под руководством Сергея Семака.

«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год.

Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно», — сказал Семин.

  • «Зенит» при Семаке четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб лидирует в чемпионате России с 8-очковым отрывом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1678372975
Зенит - чемпион навсегда!
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raritet
1678374682
Если быть обьективным, то Шпалыч прав. Это может быть все что угодно : и совпадение , и какие-либо другие причины. Но. Спалетти великолепный тренер и Боаш- менеджер футбола, которого знает Европа. А результат как говориться налицо. Глупо требовать от российской команды результата в Лиге Чемпионов, когда весь российский футбол в стагнации.Еще одна причина. Сейчас когда весь футбол России на самом что ни на есть дне, возможно за счет удержания бразильцев, он и держит еще команду. Но , повторюсь , Шпалыч прав. Команды до прихода Богданыча, пожалуй покрепче были, а результат?
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