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    Какой вы футболист?

    Нагельсман назвал игрока «Баварии», который уничтожил Мбаппе

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о защитнике Дайоте Упамекано после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Упамекано меня впечатлил, хотя я давно этому не удивляюсь. Дайот отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе.

    За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он был слишком нетерпелив, но теперь вышел на максимум», – сказал Нагельсман.

    • «Бавария» дома победила «ПСЖ» со счетом 2:0.
    • По сумме двух встреч – 3:0 в пользу мюнхенцев.

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    Источник: L’Equipe

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    09.03.2023 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100916

      zigbert 9 марта, 15:32

      Не все шло гладко у Упамекано с приходом его в Баварию но сейчас похоже он становится одним из лучших в обороне команды.

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