Нагельсман назвал игрока «Баварии», который уничтожил Мбаппе

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о защитнике Дайоте Упамекано после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Упамекано меня впечатлил, хотя я давно этому не удивляюсь. Дайот отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе.
За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он был слишком нетерпелив, но теперь вышел на максимум», – сказал Нагельсман.
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Источник: L’Equipe