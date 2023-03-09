Нагельсман назвал игрока «Баварии», который уничтожил Мбаппе

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о защитнике Дайоте Упамекано после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Упамекано меня впечатлил, хотя я давно этому не удивляюсь. Дайот отлично сыграл на чемпионате мира, а в матче с «ПСЖ» он уничтожил Мбаппе.

За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса. Около двух лет назад он был слишком нетерпелив, но теперь вышел на максимум», – сказал Нагельсман.

«Бавария» дома победила «ПСЖ» со счетом 2:0.

По сумме двух встреч – 3:0 в пользу мюнхенцев.

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