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    Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    • Игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.
    • По сумме двух встреч – 1:0 в пользу итальянцев.

    «Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.

    Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед.

    Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал Пиоли.

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    Источник: сайт УЕФА

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    09.03.2023 08:37
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