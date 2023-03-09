Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.

По сумме двух встреч – 1:0 в пользу итальянцев.

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.

Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед.

Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал Пиоли.

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