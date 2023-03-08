Лига чемпионов. «Бенфика» уничтожила «Брюгге» (5:1) и вышла в 1/4 финала

«Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Один из голов в составе «Бенфики» забил экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу.

«Бенфика» победила «Брюгге» по сумме двух матчей со счетом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Силва, 38; 2:0 – Рамуш, 45+2; 3:0 – Рамуш, 57; 4:0 – Мариу (с пенальти), 71; 5:0 – Нерес, 77; 5:1 – Мейер, 87.

Первый матч: 2:0.

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