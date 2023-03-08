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    Лига чемпионов. «Бенфика» уничтожила «Брюгге» (5:1) и вышла в 1/4 финала

    «Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Один из голов в составе «Бенфики» забил экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу.

    «Бенфика» победила «Брюгге» по сумме двух матчей со счетом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 38; 2:0 – Рамуш, 45+2; 3:0 – Рамуш, 57; 4:0 – Мариу (с пенальти), 71; 5:0 – Нерес, 77; 5:1 – Мейер, 87.

    Первый матч: 2:0.

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    08.03.2023 00:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 12:34

      Бенфика - это не синит))

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 11:13

      Да тут было понятно еще после первой игры. Слишком уж велика разница в классе.

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