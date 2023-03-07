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    Мостовой объяснил, почему согласился подписать Павлюченко в команду бойцов, которую он тренирует

    Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой прокомментировал переход экс-форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко в команду Медиалиги.

    «Мы пришли к этому варианту, когда Камиль позвонил мне недели три назад и спросил мнение. Нам нужно усиливаться, потому что в этот сезон мы уже входим не просто присмотреться.

    На этот сезон у нас уже будут цели, входим по-серьeзному. Потом Камиль позвонил и сказал, что есть вариант пригласить Рому Павлюченко. У него хорошее футбольное прошлое, к тому же в игре против нас я видел, что он в хорошей форме, поэтому я сразу дал согласие. У Ромы есть мастерство и опыт.

    После этого вели переговоры, а сегодня Камиль сообщил, что всe успешно: все довольны, и Рома согласен. Конечно, я тоже обрадовался! У него ещe не такой возраст – до 45 я спокойно двигался, а ему только 41 год. Нам нужны забивные нападающие, поэтому Рома нам поможет», – сказал Мостовой.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 20:41

      в Рому ещё надо правильно попасть, что бы от него правильно отскочило

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