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  • Мостовой объяснил, почему согласился подписать Павлюченко в команду бойцов, которую он тренирует

Мостовой объяснил, почему согласился подписать Павлюченко в команду бойцов, которую он тренирует

7 марта 2023, 20:17
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Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой прокомментировал переход экс-форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко в команду Медиалиги.

«Мы пришли к этому варианту, когда Камиль позвонил мне недели три назад и спросил мнение. Нам нужно усиливаться, потому что в этот сезон мы уже входим не просто присмотреться.

На этот сезон у нас уже будут цели, входим по-серьeзному. Потом Камиль позвонил и сказал, что есть вариант пригласить Рому Павлюченко. У него хорошее футбольное прошлое, к тому же в игре против нас я видел, что он в хорошей форме, поэтому я сразу дал согласие. У Ромы есть мастерство и опыт.

После этого вели переговоры, а сегодня Камиль сообщил, что всe успешно: все довольны, и Рома согласен. Конечно, я тоже обрадовался! У него ещe не такой возраст – до 45 я спокойно двигался, а ему только 41 год. Нам нужны забивные нападающие, поэтому Рома нам поможет», – сказал Мостовой.

  • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
  • В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
  • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Project Бабангида
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в Рому ещё надо правильно попасть, что бы от него правильно отскочило
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