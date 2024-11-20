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    • Павлюченко ответил на предложение назвать улицу в его честь

    Павлюченко ответил на предложение назвать улицу в его честь

    Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что пока недостоин того, чтобы в его честь называли улицу.

    – В Испании в 2012 году назвали улицу в честь Икера Касильяса. Нужна ли в России улица Павлюченко, Аршавина или Гуса Хиддинка?

    – Улица Павлюченко точно не нужна. Наверное, это вопрос не ко мне. На улицу Титова или Аленичева я согласен (смеeтся).

    На улицу Павлюченко или Аршавина – нет. Гуса Хиддинка можно тоже туда же. Нам ещe рановато. Не надо (смеeтся),

    • 42-летний Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
    • На клубном уровне он выступал за «Спартак», «Локомотив», «Тоттенхэм».

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    Источник: Metaratings

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    20.11.2024 21:59
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