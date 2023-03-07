Ари: «Широков – самый сильный российский футболист. По уровню как Усман Дембеле»

Экс-нападающий сборной России Ари высоко отозвался о Романе Широкове.

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, – Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня!

Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый.

В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом, важно уметь видеть поле и отдавать передачи прямо в ноги, как это делал Широков.

Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню – как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи.

Также отмечу братьев Миранчуков – талантливые ребята, у которых большое будущее. А еще мне нравился Газинский», – рассказал Ари.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?