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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ари: «Широков – самый сильный российский футболист. По уровню как Усман Дембеле»

    Экс-нападающий сборной России Ари высоко отозвался о Романе Широкове.

    «Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, – Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня!

    Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый.

    В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом, важно уметь видеть поле и отдавать передачи прямо в ноги, как это делал Широков.

    Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню – как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи.

    Также отмечу братьев Миранчуков – талантливые ребята, у которых большое будущее. А еще мне нравился Газинский», – рассказал Ари.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 7 марта, 21:00

      Всё , что говорить , этот хм@рь - имеет Злой умысел !

      1
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 20:36

      Ари явно хочет трудоустроится на Матч ТВ очередным эхспертом, тем более что Рома там уже работал и знает всю кухню.

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 19:48

      Ари, ты пресмыкающийся мудак в клоаке под названием РБ Спорт.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 7 марта, 18:34

      Рома это Кока , вот правильное сравнение! только эту тварь не посадили!

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 7 марта, 17:48

      Вне сомнений, Широков самый умный футболист в истории Российского футбола и несравненный распасовщик, которому равных нет. Кстати, путь в Большой Футбол Широкову указал Спаллетти! А вот с моральными качествами у Широкова не все идеально!

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Semenycch 7 марта, 18:16

      Семеныч ---с распасовщиком я не спорю... А вот --"с моральными качествами у Широкова не все идеально!" ---тут я согласен

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Semenycch 7 марта, 20:33

      Не смешите мои шнурки! При все своем таланте, Широков как футболист - полное дерьмо! Да, его хватало на несколько удачных игр, потом с ним происходили какие-то метаморфозы и он просто пешком ходил по полю. А как он обосрался на ЧЕ!? Помню Губерниев, комментируя матчи плевался и прямо говорил, что Широков не игрок уровня сборной. По мне так Рома, банально не хотел особо надрываться на поле, имея жирный контракт. Ну и с башкой у него явные проблемы... додуматься избить судью, в том числе ногами, в товарищеском любительском матче - это надо быть полным дебилом.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 7 марта, 17:30

      Этот Ари знает, что у Широкова есть привычка ---бить ногами по голове судью, который лежит на поле ?

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      Рейтинг: +101295

      sv1969 7 марта, 17:15

      Нет слов

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