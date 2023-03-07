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    Какой вы футболист?

    Слуцкий рассказал, чем его поразил новичок «Зенита» Ренан

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал дебют защитника Роберта Ренана за «Зенит».

    «Выбор Ренана связан с тем, что новые яркие и качественные игроки появляются в РПЛ редко. Произвeл очень приятное впечатление, хорошо работает на мяче, поразил своим хладнокровием, не так что можно увидеть в нашем чемпионата человека с таким началом атаки.

    В первом же матче он действовал максимально качественно и произвeл на меня впечатление», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
    • Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
    • Ренаном интересуется «Реал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 10:37
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