Слуцкий рассказал, чем его поразил новичок «Зенита» Ренан

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал дебют защитника Роберта Ренана за «Зенит».
«Выбор Ренана связан с тем, что новые яркие и качественные игроки появляются в РПЛ редко. Произвeл очень приятное впечатление, хорошо работает на мяче, поразил своим хладнокровием, не так что можно увидеть в нашем чемпионата человека с таким началом атаки.
В первом же матче он действовал максимально качественно и произвeл на меня впечатление», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- Бразилец перебрался в Россию прошедшей зимой.
- Он дебютировал в субботу в матче с «Пари НН» (3:0).
- Ренаном интересуется «Реал».
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Источник: «Чемпионат»