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    Хави обошел Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону» в Примере

    «Барселона» победила «Валенсию» (1:0) в матче 24-го тура Примеры.

    Главный тренер «Барсы» Хави набрал 118 очков в 50 матчах во главе клуба в Примере. Он обошел Хосепа Гвардиолу, под руководством которого каталонский клуб набрал 117 очков в первых 50 матчах в лиге.

    Луис Энрике – рекордсмен по этому показателю с 127-ю очками.

    • «Барса» набрала 62 очка в 24 матчах Примеры.
    • Отрыв от идущего вторым «Реала» – 9 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 08:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67524

      portero 7 марта, 10:43

      Пока идёт перестройка команды, в ЕК совсем Барса ниочём, в Испании набирает очки, но часто благодаря удачи....
      Посмотрим смогут ли устоять в ответной игре кубка против Реала....

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