Хави обошел Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону» в Примере

«Барселона» победила «Валенсию» (1:0) в матче 24-го тура Примеры.

Главный тренер «Барсы» Хави набрал 118 очков в 50 матчах во главе клуба в Примере. Он обошел Хосепа Гвардиолу, под руководством которого каталонский клуб набрал 117 очков в первых 50 матчах в лиге.

Луис Энрике – рекордсмен по этому показателю с 127-ю очками.

«Барса» набрала 62 очка в 24 матчах Примеры.

Отрыв от идущего вторым «Реала» – 9 очков.

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