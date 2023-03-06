Угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду

Чемпионат России идет с 1992 года. С того момента была масса победителей, огромная куча призеров и просто очень-очень много игроков и клубов, которые запомнились благодаря каким-то рекордным достижениям.
В новом тесте предлагаем вам угадать, какая команда или игрок закрепились в истории РПЛ благодаря конкретному рекорду.
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Фото: Russian Look/Global Look Press
Источник: Бомбардир