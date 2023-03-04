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Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам

4 марта 2023, 11:31
5

До возвращения российского футбола осталась пара недель (возобновится Кубок). До полноценного камбэка (то есть РПЛ) – чуть меньше месяца. Поэтому мы запускаем подготовку к весенней части сезона.

Сейчас – предлагаем вспомнить всех лучших бомбардиров РПЛ. Примечание: в некоторых сезонах будет по два бомбардира (учитываются игроки, которые забили одинаковое число мячей).

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Фото: Russian Look/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Тест
Комментарии (5)
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vladik12
1675679338
Отличный тест.
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дима zenit
1675682774
26/35 ( признаюсь дальше сезона 2006 просто фамилии нападающих перебирал по клубам ( по памяти )) Отличный тест
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664
1675695841
23/35
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Черкизовский Кот
1675721632
Менее, чем за три минуты вспомнил 34 из 35. Как ни пытался, но фамилию Касумов так и не вспомнил.
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DeStar
1675763940
а я даже пытаться не буду.я родился в 92, куда я там откуда че знаю))
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