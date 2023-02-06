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    Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам

    До возвращения российского футбола осталась пара недель (возобновится Кубок). До полноценного камбэка (то есть РПЛ) – чуть меньше месяца. Поэтому мы запускаем подготовку к весенней части сезона.

    Сейчас – предлагаем вспомнить всех лучших бомбардиров РПЛ. Примечание: в некоторых сезонах будет по два бомбардира (учитываются игроки, которые забили одинаковое число мячей).

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    Фото: Russian Look/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8748

      vladik12 25 минут назад

      Отличный тест.

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