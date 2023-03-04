Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам

До возвращения российского футбола осталась пара недель (возобновится Кубок). До полноценного камбэка (то есть РПЛ) – чуть меньше месяца. Поэтому мы запускаем подготовку к весенней части сезона.

Сейчас – предлагаем вспомнить всех лучших бомбардиров РПЛ. Примечание: в некоторых сезонах будет по два бомбардира (учитываются игроки, которые забили одинаковое число мячей).

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Фото: Russian Look/Global Look Press