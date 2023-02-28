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    Название футбольного клуба или заклинание из «Гарри Поттера»?

    Вселенная Гарри Поттера переживает вторую волну популярности благодаря игре Hogwarts Legacy. Но сага о мальчике-волшебнике известна всем и без этого и имеет кучу связей с футболом. Например, Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, болеет за «Арсенал». А один из героев – Дин Томас – в общежитии «Гриффиндора» спит под флагом «Вест Хэма».

    А еще некоторые заклинания очень похожи на названия футбольных клубов. Правда? Предлагаем вам лично это проверить в нашем тесте.

    Фото: www.filmstills.net, KPA/Global Look Press, Кинопоиск

    Источник: Бомбардир

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    28.02.2023 16:13
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