Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»

ЧЕРВИЧЕНКО-БРОМОНТАННЫЙ
«Не понимаю, чем обусловлен этот выбор [АБАСКАЛЯ]. Как я понимаю, как футболист он никто, а как тренер всего лишь полгода работал на серьёзном уровне. Не знаю, кто это»
«Я не вижу ему [ПРОМЕСУ] места в команде.
Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его. Даже без этой непростой ситуации игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату.»
«БАКАЕВУ надо бежать сломя голову из «Спартака». Он не будет игроком основы. Там покупают каких-то легионеров. У Бакаева 5 лет не получается пробиться в основной состав. Года через два он сможет стать значимым игроком для другой команды. А это протирание жопой спартаковской лавки бесполезно.»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
— Судья украл у «Спартака» победу?
— Думаю, что у «Спартака» украли деньги. Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Томаш Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Виталий Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.
— Даже так?
— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.
— А второй момент?
— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Эрик Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.
- За Дуарте «Спартак» заплатил 4 миллиона евро.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.
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