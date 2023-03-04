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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    — Судья украл у «Спартака» победу?

    — Думаю, что у «Спартака» украли деньги. Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Томаш Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Виталий Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

    — Даже так?

    — Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

    — А второй момент?

    — Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Эрик Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

    • За Дуарте «Спартак» заплатил 4 миллиона евро.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.03.2023 19:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +758

      rac531 5 марта, 10:19

      ЧЕРВИЧЕНКО-БРОМОНТАННЫЙ
      «Не понимаю, чем обусловлен этот выбор [АБАСКАЛЯ]. Как я понимаю, как футболист он никто, а как тренер всего лишь полгода работал на серьёзном уровне. Не знаю, кто это»

      «Я не вижу ему [ПРОМЕСУ] места в команде.
      Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его. Даже без этой непростой ситуации игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату.»

      «БАКАЕВУ надо бежать сломя голову из «Спартака». Он не будет игроком основы. Там покупают каких-то легионеров. У Бакаева 5 лет не получается пробиться в основной состав. Года через два он сможет стать значимым игроком для другой команды. А это протирание жопой спартаковской лавки бесполезно.»

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 22:46

      В информационном поле есть персонажи , позиция которых всем известна. Если хочешь определённый комментарий обращайся к ним.
      Червиченко один из ненавистников Спартака. Вся страна футбольная ох...ает, уже и работники РПЛ и РФС высказались , а этот как е..нёт, Спартаку ещё и спасибо надо Мешкову сказать. пздц.
      За Ростов у него спросите, за Карпина...

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 4 марта, 22:23

      Ты гнида червивая и убил Спартак. А теперь изрыгаешь желчь при любом удобном случае.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 21:10

      Вот теперь понял почему Вас называют червяком, Вы точите как червь народную команду, а кто Вам люб, питерская помойка?

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Suvorov51 4 марта, 21:18

      Слово "понял" лишнее при отсутствии свиномозга

      6
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:32

      Червяк молодец. Разложил всё по полочкам. Был спартачем, теперь стал эрудированным человеком. Гыгыгы

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