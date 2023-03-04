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  • Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»

Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»

4 марта 2023, 19:18
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

— Судья украл у «Спартака» победу?

— Думаю, что у «Спартака» украли деньги. Зачем купили Дуарте? Зачем потратились на него? Человек привез пенальти. Более того, ему должны были вообще показать красную карточку! Да и Томаш Тавареш не лучше. Португалец «причастен» ко второму голу «Урала»... Считаю, Виталий Мешков еще благосклонно отнесся к красно-белым. Как минимум в двух эпизодах.

— Даже так?

— Про первый я уже сказал. Считаю, у арбитра были основания удалить Дуарте.

— А второй момент?

— Он случился во втором тайме, когда Селихов выскочил за пределы штрафной. В итоге голкипер сбил Эрик Бикфалви. Разве это не желтая? А Мешков вообще ничего не показал! Поэтому я и говорю, что был лоялен к «Спартаку». Говорить про кражу очков — берд! Хозяева еще до перерыва должны были остаться вдесятером.

  • За Дуарте «Спартак» заплатил 4 миллиона евро.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Дуарте Алексис Червиченко Андрей
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1677957833
Ты гнида червивая и убил Спартак. А теперь изрыгаешь желчь при любом удобном случае.
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