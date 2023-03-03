Рианчо назвал команду с сильнейшим атакующим потенциалом в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московская команда обладает лучшим атакующим потенциалом в чемпионате России.

«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие.

Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», – сказал Рианчо.

В 17 турах РПЛ «Спартак» забил 40 голов.

Больше только у «Зенита» – 47.

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