Рианчо назвал команду с сильнейшим атакующим потенциалом в РПЛ

У СпартаГа еще полно времени, чтобы обосраться.
10 место ждет!
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московская команда обладает лучшим атакующим потенциалом в чемпионате России.
«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие.
Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», – сказал Рианчо.
- В 17 турах РПЛ «Спартак» забил 40 голов.
- Больше только у «Зенита» – 47.
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