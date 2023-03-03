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    Рианчо назвал команду с сильнейшим атакующим потенциалом в РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московская команда обладает лучшим атакующим потенциалом в чемпионате России.

    «Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие.

    Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», – сказал Рианчо.

    • В 17 турах РПЛ «Спартак» забил 40 голов.
    • Больше только у «Зенита» – 47.

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    Источник: Legalbet

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    03.03.2023 18:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 00:11

      У СпартаГа еще полно времени, чтобы обосраться.
      10 место ждет!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 20:39

      Спартак и сильнейший атакующий потенциал? Я поцталом! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:33

      Зенит на 7 голов больше забил.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > paracetamol 3 марта, 20:10

      Не совсем корректно. Надо смотреть в совокупности с пропущенными. У Зенита +40, а у Спартака + 22. Это говорит о том, что высокий потенциал в атаке резко снижается плохой обороной.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > paracetamol 3 марта, 20:11

      Кому он забил, ручному оренбургу и сочам. Там бы даже Заболотный все манекены обошел и забил, хотя даже на тренировке не мог одного манекена пройти.

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 3 марта, 19:25

      А без Промеса, потенциал резко уменьшен

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