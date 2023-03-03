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    Какой вы футболист?

    Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России»

    Сестра вингера «Спартака» Квинси Промеса Шанис выступила в суде.

    • 31-летнего футболиста подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

    «Квинси насрать на свою семью. Он даже позволяет себе обманывать родителей. Исая [кузен] теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки.

    Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала сестра.

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    Источник: AD.nl

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    03.03.2023 16:51
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 4 марта, 08:40

      вот это бом.жей бомбит, даже кони так себя не ведут, позорище!!!

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 00:20

      В СпартаГе 11 Промесов.
      Семья уродов.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 23:26

      На такую семью и я бы насрал))Промес подвинься

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 22:01

      Вот такого игрока Спартак в свою семью принял...(

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Cleaner 3 марта, 22:15

      Какого?

      0
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 3 марта, 19:43

      Квинси насрать на семью, как и семье насрать не Квинси, не было бы денег у него, вы бы ему не позвонили даже на день рождения

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > ScarlettOgusania 3 марта, 22:19

      Не насрать, ссора и поножовщина возникли из-за того, что пострадавший кузен украл у тети ожерелье за 3000 баксов, а также сорвал ожерелье с постороннего человека на вечеринке.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:31

      Да ему и на свинарник насрать, разве что там ему российское бабло неплохо откатывают!

      4
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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 3 марта, 19:09

      хорошо там где нас нет, везде богатые не сидят 99%, что у нас что в других странах. бывают редкие исключения подтверждающие правила. когда обидел богатого или чиновника со связями.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 3 марта, 18:37

      И всё это говно в Спартаке: и бромонтан, и купленные судьи, и лидер - уголовник Промес, и Дзюбу Спартак воспитал...

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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Kollljan 3 марта, 19:24

      Пож. ссылку на приговор Промесу. Вся вонючая питерская теплотрасса любит 3,14издить беспонтово.

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      Ответить
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > NewLife 3 марта, 19:40

      "Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы" Это здесь на этом сайте.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Kollljan 3 марта, 19:58

      да хоть пожизненное - у них по примирению сторон есть расход ....Мульон же требует братец

      1
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > AtticusFinch 3 марта, 21:06

      Требует. Но суд настойчиво требует Промеса на на заседание. А он, почему-то спрятался в Спартаке. И не хочет ехать на родину решать свои родственные проблемы.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Kollljan 3 марта, 21:17

      суд может и без него приговор вынести - тем более братец уже запросил мульон - расплатится и всё

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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Kollljan 3 марта, 22:11

      Это в твоей канаве людей называют уголовниками без приговора суда, и рыка прокурора для этого достаточно. В цивилизации, чтобы называться уголовником, человек должен быть признан виновным коллегией независимых присяжных и приговорен судом. Также приговор суда может быть отменен через апелляцию. Надеюсь, тебе не придется столкнуться с таким правосудием, где царит произвол прокурора.

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      Рейтинг: +1362

      Taps 3 марта, 18:12

      Квинси насрать на Россию.
      Пошёл вон.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Taps 3 марта, 21:57

      А ты видел это гавно , нюхал, может и сожрал ??? !!!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 17:58

      Не было бы у Квинси денег - семье было бы на него насрать))она даже бы в суд не приперлась , раз нет кусочка пирога))а так конечно - теперь без миллиона шнурки сложно будет завязать этому наркоше , получит миллион -всей семьей в Гетто будут ему шнурки завязывать)

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      Рейтинг: +2470

      serglider > AtticusFinch 3 марта, 18:08

      У нее своя логика! Семья недоедала, что бы Квинси обучался футболу, экономили бабосы, что бы купить ему бутсы и форму... Теперь, когда он зарабатывает миллионы, почему бы не потребовать у него миллиончик-два!?))) А он ножом/вилкой... да в коленную чашечку... Обидно, понимаешь?

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > serglider 3 марта, 19:07

      так это ж двоюродный брат!!!! ты реально думаешь , что Квинси приходил к этим нарколыгам дяде и тете и объедал этого придурка?))

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