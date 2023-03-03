Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России»

Сестра вингера «Спартака» Квинси Промеса Шанис выступила в суде.

31-летнего футболиста подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.

В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

«Квинси насрать на свою семью. Он даже позволяет себе обманывать родителей. Исая [кузен] теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки.

Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала сестра.

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