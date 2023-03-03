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  • Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России»

Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России»

3 марта 2023, 16:51
28

Сестра вингера «Спартака» Квинси Промеса Шанис выступила в суде.

  • 31-летнего футболиста подозревают в нанесении ножевого ранения своему кузену.
  • В 2020 году утверждалось, что Промес ударил родственника ножом в колено.

«Квинси насрать на свою семью. Он даже позволяет себе обманывать родителей. Исая [кузен] теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки.

Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала сестра.

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Источник: AD.nl
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (28)
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jet andy
1677852872
В цивилизованных странах такие в тюрьму попадают, а у нас они будут творить что хочется и если что откупятся.
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ArReal
1677855517
Не было бы у Квинси денег - семье было бы на него насрать))она даже бы в суд не приперлась , раз нет кусочка пирога))а так конечно - теперь без миллиона шнурки сложно будет завязать этому наркоше , получит миллион -всей семьей в Гетто будут ему шнурки завязывать)
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Taps
1677856372
Квинси насрать на Россию. Пошёл вон.
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Kollljan
1677857867
И всё это говно в Спартаке: и бромонтан, и купленные судьи, и лидер - уголовник Промес, и Дзюбу Спартак воспитал...
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Ziklop
1677859752
хорошо там где нас нет, везде богатые не сидят 99%, что у нас что в других странах. бывают редкие исключения подтверждающие правила. когда обидел богатого или чиновника со связями.
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paracetamol
1677861117
Да ему и на свинарник насрать, разве что там ему российское бабло неплохо откатывают!
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ScarlettOgusania
1677861808
Квинси насрать на семью, как и семье насрать не Квинси, не было бы денег у него, вы бы ему не позвонили даже на день рождения
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ArReal
1677875170
На такую семью и я бы насрал))Промес подвинься
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Oldtrafford83
1677908400
вот это бом.жей бомбит, даже кони так себя не ведут, позорище!!!
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