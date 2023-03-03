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    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле

    «Реал» проиграл «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

    В последний раз «Реал» побеждал каталонцев на своем поле в Кубке Испании в 1970 году.

    С тех пор команды шесть раз встречались в Кубке в Мадриде – 3 ничьих и 3 победы «Барселоны».

    • «Барса» владела мячом 35,3% игрового времени – это худший показатель клуба с сезона-2013/14.
    • «Реал» ни разу не пробил в створ за 14 ударов по воротам.
    • Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.
    • Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 3 марта, 09:47

      Если самому себе и дальше забивать будет, то ещё столько же не победит

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