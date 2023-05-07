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    Перес раскритиковал календарь «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарем после финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:1).

    «Организаторы турниров не дают нам времени на отдых. Не знаю, кто составляет календарь. Они должны это пересмотреть», – сказал президент.

    • 9 мая «Реал» проведет 1-й полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
    • «Реал» взял Кубок Испании впервые за 9 лет.
    • Всего у «Реала» теперь 100 трофеев.

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    Источник: AS

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    07.05.2023 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      werwerw 7 мая, 08:30

      Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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