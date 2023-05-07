Перес раскритиковал календарь «Реала»

Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Президент «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарем после финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:1).
«Организаторы турниров не дают нам времени на отдых. Не знаю, кто составляет календарь. Они должны это пересмотреть», – сказал президент.
- 9 мая «Реал» проведет 1-й полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
- «Реал» взял Кубок Испании впервые за 9 лет.
- Всего у «Реала» теперь 100 трофеев.
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