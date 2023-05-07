Перес раскритиковал календарь «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарем после финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:1).

«Организаторы турниров не дают нам времени на отдых. Не знаю, кто составляет календарь. Они должны это пересмотреть», – сказал президент.

9 мая «Реал» проведет 1-й полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Реал» взял Кубок Испании впервые за 9 лет.

Всего у «Реала» теперь 100 трофеев.

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