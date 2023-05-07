«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Кубке

Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на победу «Реала» в финале Кубка Испании против «Осасуны» (2:1).
«Поздравляем «Реал» с победой в Кубке Испании», – написали каталонцы в твиттере.
- «Реал» достиг отметки в 100 титулов – испанский рекорд.
- Мадридцы взяли Кубок в 20-й раз.
- «Реал» не брал Кубок с 2014 года.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением