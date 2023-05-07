«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Кубке

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на победу «Реала» в финале Кубка Испании против «Осасуны» (2:1).

«Поздравляем «Реал» с победой в Кубке Испании», – написали каталонцы в твиттере.

«Реал» достиг отметки в 100 титулов – испанский рекорд.

Мадридцы взяли Кубок в 20-й раз.

«Реал» не брал Кубок с 2014 года.

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