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    «Реал» нанес 0 ударов в створ «Барселоны»

    «Реал» проиграл «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

    Мадридский клуб нанес 14 ударов по воротам соперника, но при этом ни разу не попал в створ. «Барса» нанесла всего четыре удара, однако два из них пришлись в створ.

    В последний раз «Реал» остался без ударов в створ в матче ЛЧ против «ПСЖ» (0:1) 15 февраля 2022 года.

    • Единственный мяч в Эль Класико – автогол Эдера Милитао.
    • Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: Statman Dave

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    03.03.2023 07:36
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