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  • Винисиус буянил в финале Кубка Испании: игнорировал судей, психовал на них и чуть не подрался

Винисиус буянил в финале Кубка Испании: игнорировал судей, психовал на них и чуть не подрался

7 мая 2023, 08:41

Нападающий «Реала» Винисиус темпераментно провел финал Кубка Испании против «Осасуны» (2:1). У бразильца голевой пас.

Странное поведение игрока началось еще до финального свистка. В отличие от партнеров, Винисиус не пошел на рукопожатие с судейской бригадой. Вместо этого он сразу пошел на скамейку запасных, чтобы снять предыгровую толстовку. Остальные футболисты «Реала» это сделали после приветствия арбитров.

На 45-й минуте Винисиус получил уже почти дежурную для себя желтую карточку – в Примере у него их десять, что очень не нравится Карло Анчелотти. Тренер «Реала» жалуется на предупреждения бразильца на пресс-конференциях. В этот раз Вини наказали за апелляции к арбитру: он просил желтую для сфолившего на Родриго игрока «Осасуны».

Несколькими минутами ранее у Винисиуса случился конфликт с защитником «Осасуны» Дани Гарсией. После падения мадридца Гарсия иронично провел рукой по волосам соперника, давая понять, что он симулировал. Это не понравилось Жуниору, началась перепалка. Всех успокоил Карим Бензема.

Уходя на перерыв, футболисты «Осасуны» ждали Винисиуса возле входа в подтрибунку – словно после школы за гаражами. Вновь едва не случилась драка, ее предотвратили другие игроки «Реала». Пришлось вмешаться и официальным лицам.

На второй тайм Винисиус выходил в личном сопровождении Анчелотти.

Во втором тайме таких страстей вокруг Винисиуса уже не было.

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Источник: Sports.ru
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Осасуна Винисиус
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