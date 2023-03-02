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  • «Жеребьевкой довольны. Никого не боимся». Президент «Урала» Иванов – о «Спартаке» в 1/2 финала Fonbet Кубка России

«Жеребьевкой довольны. Никого не боимся». Президент «Урала» Иванов – о «Спартаке» в 1/2 финала Fonbet Кубка России

2 марта 2023, 19:30
6

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем кубковом противостоянии со «Спартаком».

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.

Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся.

Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – заявил Иванов.

  • Полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут в формате 2 матчей.
  • 1-й состоится в Москве в период с 14 по 16 марта, 2-й – в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Иванов Григорий
Комментарии (6)
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Ziklop
1677779500
первая игра в РПЛ, посмотрим на что способен Урал. формат кубка гавно! у команд низшего дивизиона нет шансов пробиться
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DOCTOR PENALTY
1677779982
Будем биться с почти красными. Вперёд Спартак!
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R_a_i_n
1677781867
Формат 2-ух матчей на много более справедливый.
Ответить
моэм
1677832519
Вот и говорю , что никакой разницы между КС и красно-белым танком , который просто проезжает " по головам" .
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paracetamol
1677857076
Урал сейчас выносит всех, даже с Зенитом на предсезонке два раза в ничью сгоняли, куда уж там свинарнику до них?
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