«Жеребьевкой довольны. Никого не боимся». Президент «Урала» Иванов – о «Спартаке» в 1/2 финала Fonbet Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем кубковом противостоянии со «Спартаком».

«Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.

Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся.

Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – заявил Иванов.

Полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут в формате 2 матчей.

1-й состоится в Москве в период с 14 по 16 марта, 2-й – в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля.

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