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    Какой вы футболист?

    «Жеребьевкой довольны. Никого не боимся». Президент «Урала» Иванов – о «Спартаке» в 1/2 финала Fonbet Кубка России

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предстоящем кубковом противостоянии со «Спартаком».

    «Жеребьевкой довольны. Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно.

    Боимся ли мы красно-белых? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся.

    Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», – заявил Иванов.

    • Полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут в формате 2 матчей.
    • 1-й состоится в Москве в период с 14 по 16 марта, 2-й – в Екатеринбурге с 4 по 6 апреля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2023 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:24

      Урал сейчас выносит всех, даже с Зенитом на предсезонке два раза в ничью сгоняли, куда уж там свинарнику до них?

      0
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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 11:35

      Вот и говорю , что никакой разницы между КС и красно-белым танком , который просто проезжает " по головам" .

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 2 марта, 21:31

      Формат 2-ух матчей на много более справедливый.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 20:59

      Будем биться с почти красными. Вперёд Спартак!

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 2 марта, 20:51

      первая игра в РПЛ, посмотрим на что способен Урал.
      формат кубка гавно! у команд низшего дивизиона нет шансов пробиться

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Ziklop 2 марта, 21:32

      Фортамат может и не идеален, но на много интереснее старого.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 20:30

      Спартака никто не боится, над ним ....!...)))

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