Реакция президента «Урала» Иванова на новость о наличии у него онкологии

Президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил, но и не опроверг, что у него обнаружили рак.

– Пишут, что у вас рак. Что можете сказать об этом?

– Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берет. Написал и написал.

Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, все нормально у меня будет.

Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что все нормально.

Дай бог, все будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую.

Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.

Команда идет на 3-м месте в Первой лиге с 36 очками в 20 турах.

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