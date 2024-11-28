Стал известен диагноз президента «Урала» Иванова

Инсайдер Иван Карпов сообщил, с какой болезнью борется президент «Урала» Григорий Иванов. У него обнаружили рак.

«Григорий Викторович все меньше внимания уделяет команде, хотя все равно серьезно вовлечен в работу.

И все же большую часть времени он проводит в Германии на лечении. Дело в том, что у Иванова рак.

И если «Урал» не сможет вернуться в РПЛ по итогам этого сезона Первой лиги – то велика вероятность, что Гришу попросят покинуть свой пост», – утверждает источник.

Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.

Команда идет на 3-м месте в Первой лиге с 36 очками в 20 турах.

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