"«УРАЛ» выкупил футболиста «Спартака» за 30 миллионов рублей

Стали известны подробности перехода полузащитника Фаниля Сунгатулина из «Спартака» в «Уфу».

По информации Metaratings, башкирский клуб выкупил 21-летнего футболиста за 30 миллионов рублей.

«Урал» выплатил 15 миллионов рублей зимой, а оставшиеся 15 миллионов заплатит «Спартаку» летом.

«Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.

Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи Сунгатулина.

В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.

Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

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