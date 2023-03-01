Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Урал» выкупил футболиста «Спартака» за 30 миллионов рублей

    Стали известны подробности перехода полузащитника Фаниля Сунгатулина из «Спартака» в «Уфу».

    По информации Metaratings, башкирский клуб выкупил 21-летнего футболиста за 30 миллионов рублей.

    «Урал» выплатил 15 миллионов рублей зимой, а оставшиеся 15 миллионов заплатит «Спартаку» летом.

    • «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
    • Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи Сунгатулина.
    • В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
    • Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Новости по теме
    «Какой смысл дарить cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила?». Сунгатулин – о подарке для мамы 1
    Сунгатулин: «В «Барселону» пошел бы пешком»
    21-летний новичок «Урала»: «Для комфортной жизни мне нужно 250 тысяч рублей в месяц» 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 15:40

      Может и лучше для самого Сунгатулина. В Уфе скорей всего получит игровое время.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20938

      derrik2000 1 марта, 15:29

      "«УРАЛ» выкупил футболиста «Спартака» за 30 миллионов рублей
      Стали известны подробности перехода полузащитника Фаниля Сунгатулина из «Спартака» в «УФУ»".


      Судя по "новости от модераторов новостной ленты", теперь УРАЛ занялся благотворительностью по отношению к региональным соседям.
      )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 15:13

      Урал или Уфа или автору все равно кто?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > paracetamol 1 марта, 17:47

      Автор знает Зенит Спартак слышал о Локо и Динамо... Уфа Урал не один ли хрен для нгего..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 14:50

      В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
      Похоже Спартаку не светит получить определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи Сунгатулина.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11