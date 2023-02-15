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    Сунгатулин: «В «Барселону» пошел бы пешком»

    Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин хотел бы играть за «Барселону».

    — Какой европейский чемпионат тебе нравится?

    — Примера — самая любимая. Если пригласят туда, с радостью поеду. Испанцы — это вообще фантастика. Как они чувствуют мяч!

    — Есть команда, в которую пошел бы пешком, если бы позвали?

    «Барселона». Как у них полузащита играет: Гави, Педри, Серхио Бускетс — чистый кайф, симфония. Понятно, что попасть туда очень сложно, но если фантазировать, то именно «Барса».

    — Ты готов уступить в финансах ради мечты?

    — Тут еще вопрос возраста. Если надо понижать условия в 28–29 лет, то вряд ли. Потому что это возраст последнего большого контракта и думаешь: стоит ли? А если в 23–24, то да, готов.

    • 21-летний Сунгатулин перешел в «Урал» в феврале из «Спартака». До этого он был в Екатеринбурге в аренде.
    • «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
    • В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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