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    «Спартак» продал Сунгатулина «Уралу»

    «Спартак» объявил о договоренности с «Уралом» по поводу трансфера полузащитника Фаниля Сунгатулина.

    Клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего футболиста за неназванную сумму.

    Спартаковцы имеют право обратного выкупа собственного воспитанника. Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи игрока.

    • Рыночная стоимость Сунгатулина – 400 тысяч евро.
    • В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
    • Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

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    Источник: сайт «Спартака»

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