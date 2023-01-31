«Спартак» продал Сунгатулина «Уралу»

«Спартак» объявил о договоренности с «Уралом» по поводу трансфера полузащитника Фаниля Сунгатулина.

Клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего футболиста за неназванную сумму.

Спартаковцы имеют право обратного выкупа собственного воспитанника. Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи игрока.

Рыночная стоимость Сунгатулина – 400 тысяч евро.

В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.

Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

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