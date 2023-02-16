«Какой смысл дарить cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила?». Сунгатулин – о подарке для мамы

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопросы о денежных тратах.
– Какая самая большая покупка с футбольных денег?
– iPhone 14.
– А из предметов гардероба?
– Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины.
Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.
– Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?
– Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.
– А родителям подарки купил?
– У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги?
Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить не логично.
А так, каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!