«Какой смысл дарить cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила?». Сунгатулин – о подарке для мамы

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопросы о денежных тратах.

– Какая самая большая покупка с футбольных денег?

– iPhone 14.

– А из предметов гардероба?

– Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины.

Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.

– Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?

– Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.

– А родителям подарки купил?

– У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги?

Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить не логично.

А так, каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.

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