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    «Какой смысл дарить cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила?». Сунгатулин – о подарке для мамы

    Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопросы о денежных тратах.

    – Какая самая большая покупка с футбольных денег?

    – iPhone 14.

    – А из предметов гардероба?

    – Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины.

    Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.

    – Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?

    – Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.

    – А родителям подарки купил?

    – У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги?

    Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей cartier, чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить не логично.

    А так, каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2654

      Эном айс 2 часа назад

      Что за новостная звезда бомбардира ?
      Ах,да..Пищевые отходы.)

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