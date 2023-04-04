Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Воспитанник «Спартака» своим голом выбил москвичей из верхней сетки Кубка: вот его реакция

    Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Сунгатулин забил победный мяч на 72-й минуте.
    • 21-летний футболист – воспитанник «Спартака».
    • «Урал» победил «Спартак» по сумме двух матчей (3:2) и вышел в финал Пути РПЛ.
    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.

    – Вы — герой матча, какие ощущения после всего этого?

    — Отлично! Забил хороший гол. Самое главное, что принес команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное.

    — Часто такие на тренировках забиваете?

    — Бывает, на тренировках, но только не левой ногой и не так. Но иногда бывает, что залетает.

    — Выбивать «Спартак» из Кубка — это что?

    — Ничего особенного такого. Обычная игра была по сути, кубковая.

    Новости по теме
    «Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 4
    Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 8
    «Ничего страшного»: Чернов – о поражении «Спартака» от «Урала» 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2023 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1504

      вальтер79 16 часов назад

      молодец парнишка подложил свинью родной команде ))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 