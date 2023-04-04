Воспитанник «Спартака» своим голом выбил москвичей из верхней сетки Кубка: вот его реакция

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Сунгатулин забил победный мяч на 72-й минуте.

21-летний футболист – воспитанник «Спартака».

«Урал» победил «Спартак» по сумме двух матчей (3:2) и вышел в финал Пути РПЛ.

«Спартак» вылетел в Путь Регионов.

– Вы — герой матча, какие ощущения после всего этого?

— Отлично! Забил хороший гол. Самое главное, что принес команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное.

— Часто такие на тренировках забиваете?

— Бывает, на тренировках, но только не левой ногой и не так. Но иногда бывает, что залетает.

— Выбивать «Спартак» из Кубка — это что?

— Ничего особенного такого. Обычная игра была по сути, кубковая.