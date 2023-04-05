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    «Ничего страшного»: Чернов – о поражении «Спартака» от «Урала»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в полуфинале Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    «Сам понимаю, что на «Спартак» все настраиваются по-особенному. «Урал» вышел и сыграл лучший свой матч за последнее время. Ничего страшного, поздравляю соперника с победой. Мы просто сыграем на один матч больше.

    Отсутствующие? Конечно, они лидеры. Они и в атаке много забивают. Тут выпал шанс у молодых ребят, которые горят желанием доказать и проявить себя. Не стал бы делать оправдания из-за этого.

    Конечно, хотелось пройти этот этап в Кубке без поражений. Приходится мириться с тем, что есть. Ничего страшного. Просто еще один матч. Молодые ребята просто получат шанс, чтобы показать свою состоятельность», – сказал Чернов.

    • «Спартак» вылетел в Путь регионов.
    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает 4 матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner 1 час назад

      Если Спартак вылетит в ПЕРДИВ - это тоже НИЧЕГО СТРАШНОГО...)))))))))

      0
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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Ничего страшного. Просто по щам надавали хрякам. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мы в жопе. Ничего страшного! Правда света в конце туннеля не видно.(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11417

      alp 3 часа назад

      да конечно, в самом деле, ничего страшного для Спартака не случилось. Это его перманентное состояние последние 15 лет. Вылетели из кубка? - ничего страшного! опять пролетели мимо чемпионства - да ну фигня какая!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      cska1948 3 часа назад

      "...Ничего страшного. Просто еще один матч. Молодые ребята просто получат шанс, чтобы показать свою состоятельность», – сказал Чернов."
      ----------------------
      А Чернов, после очередного проигрыша, получит шанс сказать: "Ничего страшного!"

      3
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      Рейтинг: +29035

      JTherry 3 часа назад

      к сожалению, "молодые ребята" пока совершенно ничего не показывают, ни класса, ни игры, ни голов... на Пути регионов остались довольно сильные соперники, готовые рвать и метать - надо серьезно готовиться, а не тусить на вечеринках перед матчем...

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      Рейтинг: +33605

      oyabun > JTherry 2 часа назад

      Насчет "молодых" прям с языка снял. Мелешин и Зорин вчера вышли и никак себя не проявили. А ведь это, по идее, будущее Спартака.

      2
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner > oyabun 1 час назад

      Неггры из заграницы - вот будущее Спартака!..)))

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      Рейтинг: +29035

      JTherry > oyabun 1 час назад

      пока что это слишком распиаренное журналистами "будущее", они и Смолова также возносили, а получили "клоуна"...) Сунгатулин выглядел более готовым к игре в Урале, а Мелешин и Зорин вчера "сдулись" после первых жестких столкновений в прессинге, а с нашей стороны о прессинге забыли совсем... пропущенные 2 удара из опорной зоны - показатель того, что там некому играть... забыли также и о "тактическом хамелеоне": играем в "ромб", в котором некому замкнуть прицельным ударом позиционные атаки...

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