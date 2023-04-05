«Ничего страшного»: Чернов – о поражении «Спартака» от «Урала»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в полуфинале Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

«Сам понимаю, что на «Спартак» все настраиваются по-особенному. «Урал» вышел и сыграл лучший свой матч за последнее время. Ничего страшного, поздравляю соперника с победой. Мы просто сыграем на один матч больше.

Отсутствующие? Конечно, они лидеры. Они и в атаке много забивают. Тут выпал шанс у молодых ребят, которые горят желанием доказать и проявить себя. Не стал бы делать оправдания из-за этого.

Конечно, хотелось пройти этот этап в Кубке без поражений. Приходится мириться с тем, что есть. Ничего страшного. Просто еще один матч. Молодые ребята просто получат шанс, чтобы показать свою состоятельность», – сказал Чернов.