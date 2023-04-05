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  • «Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

«Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

5 апреля 2023, 10:53
4

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на опубликованное видео, где спортсмен перед кубковой игрой с «Уралом» проводил время на вечеринке и курил.

«Ну что они такое говорят?! (Смеется) Это мог быть Марио Балотелли, Садио Мане или любой другой цветной парень», – сказал Пасторелло.

  • Бальде забил «Уралу».
  • Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
  • «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Урал Бавария Балотелли Марио Кейта Бальде Мане Садио
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1680682404
Неужели не узнали? Это же Саня Эктов из "Оренбурга". )
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klimovich
1680685464
Лебеденко, помнится, вообще спокойно курил. Не знаю, как сейчас. И ничего, автор самого возрастного гола в РПЛ. Это я не к тому, что курить не вредно. Но все люди. Достала эта желтуха. Вчера целая новость была про то, что 4-5 игроков вечером выпивали за 3 дня до матча. Сегодня что кто-то похожий на Бальде курил за день до игры. Завтра мне сообщат, что Селихов не перевел бабушку через дорогу, хотя, как показала проведенная экспертами экспертная экспертиза, он мог остановиться, выйти из машины и перевести ее, а Зобнин, по словам его кота, передернул в душе вечером. Кот сообщил нам об этом в телеграмм, приложив текстовый файл с записью звуков из душа.
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paracetamol
1680687938
Вопрос в том, что курил. Может проверить его?
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eugen-han
1680688475
А что разве курить нельзя? Профессионалам можно было всегда, да и советские ,,любители" покуривали,- это можете спросить конкретно у Карпина, Романцева, заядлых курильщиков тогда.
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