Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

    Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на опубликованное видео, где спортсмен перед кубковой игрой с «Уралом» проводил время на вечеринке и курил.

    «Ну что они такое говорят?! (Смеется) Это мог быть Марио Балотелли, Садио Мане или любой другой цветной парень», – сказал Пасторелло.

    • Бальде забил «Уралу».
    • Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
    • «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.

    Новости по теме
    Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом» 8
    Бальде рассказал, чего «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом» 1
    Бальде объяснил мартовский твит с клоуном и цирком
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      eugen-han 8 минут назад

      А что разве курить нельзя?
      Профессионалам можно было всегда, да и советские ,,любители" покуривали,- это можете спросить конкретно у Карпина, Романцева, заядлых курильщиков тогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18118

      paracetamol 17 минут назад

      Вопрос в том, что курил. Может проверить его?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      klimovich 59 минут назад

      Лебеденко, помнится, вообще спокойно курил. Не знаю, как сейчас. И ничего, автор самого возрастного гола в РПЛ. Это я не к тому, что курить не вредно. Но все люди. Достала эта желтуха. Вчера целая новость была про то, что 4-5 игроков вечером выпивали за 3 дня до матча. Сегодня что кто-то похожий на Бальде курил за день до игры. Завтра мне сообщат, что Селихов не перевел бабушку через дорогу, хотя, как показала проведенная экспертами экспертная экспертиза, он мог остановиться, выйти из машины и перевести ее, а Зобнин, по словам его кота, передернул в душе вечером. Кот сообщил нам об этом в телеграмм, приложив текстовый файл с записью звуков из душа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19384

      Cleaner 1 час назад

      Пригрели наркомана, теперь весь Спартак на травку подсядет!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неужели не узнали? Это же Саня Эктов из "Оренбурга". )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 