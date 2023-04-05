«Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на опубликованное видео, где спортсмен перед кубковой игрой с «Уралом» проводил время на вечеринке и курил.
«Ну что они такое говорят?! (Смеется) Это мог быть Марио Балотелли, Садио Мане или любой другой цветной парень», – сказал Пасторелло.
- Бальде забил «Уралу».
- Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»