«Может, это был Балотелли или Мане»: агент Бальде отреагировал на информацию, что игрок курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на опубликованное видео, где спортсмен перед кубковой игрой с «Уралом» проводил время на вечеринке и курил.

«Ну что они такое говорят?! (Смеется) Это мог быть Марио Балотелли, Садио Мане или любой другой цветной парень», – сказал Пасторелло.