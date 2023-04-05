Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

Нападающего «Спартака» Бальде Кейта уличили в нарушении режима перед кубковым матчем против «Урала» (1:2).
«Свидетель говорит, что Кейта бухал уверенно, но пруфов нет. Зато, прошерстив все видосы от первого очевидца, я нашел дымящего Бальде. Оказывается, сенегалец нормально так курит. Неизвестно, обычная это электросигара или все же волшебная», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Бальде забил «Уралу».
- Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
- «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.
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Источник: «Бомбардир»