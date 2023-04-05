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    Бальде курил на вечеринке перед матчем с «Уралом»

    Нападающего «Спартака» Бальде Кейта уличили в нарушении режима перед кубковым матчем против «Урала» (1:2).

    «Свидетель говорит, что Кейта бухал уверенно, но пруфов нет. Зато, прошерстив все видосы от первого очевидца, я нашел дымящего Бальде. Оказывается, сенегалец нормально так курит. Неизвестно, обычная это электросигара или все же волшебная», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Бальде забил «Уралу».
    • Осенью он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
    • «Спартак» вылетел в Путь регионов Fonbet Кубка России.

    Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Обкуренный Бальде играет намного лучше, вчера вон гол забил. )

      0
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      Рейтинг: +777

      rac531 2 часа назад

      И.Карпов: "А Дзюба всю ночь имел Пиняева. со 2 на 3 апреля"
      @karpinside

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12967

      R_a_i_n > rac531 2 часа назад

      И Карпова тоже)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4066

      Kollljan 2 часа назад

      Виновник в поражении Спартака найден! Он должен быть наказан!

      0
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      Рейтинг: +14089

      Алексей З 3 часа назад

      Карп гнидофон.
      Лев Иванович в бытность действующим футболистом курил и Йохан Кройфф.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12967

      R_a_i_n > Алексей З 2 часа назад

      Да они там все повально курят, да и прибухивают тоже.

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      Рейтинг: +29035

      JTherry 3 часа назад

      "косяк" в этом посте только один - это сам Карп, вуайерист и сплетник...

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      Рейтинг: +80

      Вайвайнах 3 часа назад

      Видно эе электронка,что вы за гнили мразотные

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