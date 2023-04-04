Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

В ночь со 2 на 3 апреля несколько игроков «Спартака» побывали на частной вечеринке.
Там были замечены Квинси Промес, Шамар Николсон и Томаш Тавареш.
Также на вечеринке был полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и, предположительно, вратарь «Локомотива» Гилерме.
Промес и Николсон употребляли много алкоголя и гуляли до трех часов ночи. Тавареш и Нобоа особо не выпивали и уехали заметно раньше.
- На выходных «Спартак» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ахматом».
- Промес вышел на замену после перерыва, но уже на 54-й минуте покинул поле из-за травмы.
- Сейчас московская команда играет на выезде с «Уралом» в Fonbet Кубке России.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова