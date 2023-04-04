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  • Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

4 апреля 2023, 17:48
4

В ночь со 2 на 3 апреля несколько игроков «Спартака» побывали на частной вечеринке.

Там были замечены Квинси Промес, Шамар Николсон и Томаш Тавареш.

Также на вечеринке был полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и, предположительно, вратарь «Локомотива» Гилерме.

Промес и Николсон употребляли много алкоголя и гуляли до трех часов ночи. Тавареш и Нобоа особо не выпивали и уехали заметно раньше.

  • На выходных «Спартак» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ахматом».
  • Промес вышел на замену после перерыва, но уже на 54-й минуте покинул поле из-за травмы.
  • Сейчас московская команда играет на выезде с «Уралом» в Fonbet Кубке России.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Локомотив Нобоа Кристиан Гилерме Промес Квинси Тавареш Томаш Николсон Шамар
Комментарии (4)
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ivany4
1680620870
Меня не пустили, так я через замочную скважину подгляжу и всю правду доложу.))) Долго еще будете всякую хрень собирать, вместо футбольных новостей???
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Красногвардейчик
1680622538
Чё пристали, у Антоши идёт процедура восстановления)))
Ответить
Baggio1986
1680625032
И что,что были на вечеринке?
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эд100
1680669754
одни говно делают, другие собирают и выплёскивают..., что поделать, у каждого своё призвание, да?, господин карпов
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