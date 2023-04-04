Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

В ночь со 2 на 3 апреля несколько игроков «Спартака» побывали на частной вечеринке.

Там были замечены Квинси Промес, Шамар Николсон и Томаш Тавареш.

Также на вечеринке был полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и, предположительно, вратарь «Локомотива» Гилерме.

Промес и Николсон употребляли много алкоголя и гуляли до трех часов ночи. Тавареш и Нобоа особо не выпивали и уехали заметно раньше.