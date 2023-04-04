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    Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве

    В ночь со 2 на 3 апреля несколько игроков «Спартака» побывали на частной вечеринке.

    Там были замечены Квинси Промес, Шамар Николсон и Томаш Тавареш.

    Также на вечеринке был полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и, предположительно, вратарь «Локомотива» Гилерме.

    Промес и Николсон употребляли много алкоголя и гуляли до трех часов ночи. Тавареш и Нобоа особо не выпивали и уехали заметно раньше.

    • На выходных «Спартак» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ахматом».
    • Промес вышел на замену после перерыва, но уже на 54-й минуте покинул поле из-за травмы.
    • Сейчас московская команда играет на выезде с «Уралом» в Fonbet Кубке России.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2109

      Красногвардейчик 13 минут назад

      Чё пристали, у Антоши идёт процедура восстановления)))

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      Рейтинг: +10636

      ivany4 41 минуту назад

      Меня не пустили, так я через замочную скважину подгляжу и всю правду доложу.)))
      Долго еще будете всякую хрень собирать, вместо футбольных новостей???

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